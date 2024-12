Ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng thanh toán "một chạm" bằng tài khoản tại Việt Nam

Việt Nam sở hữu dân số trẻ năng động và nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, điều này giải thích vì sao xu hướng thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thanh toán không tiếp xúc ngày càng được ưa chuộng. Thấu hiểu điều đó, VPBank đã tiên phong đẩy mạnh dịch vụ thanh toán Tap & Pay, mang đến cho khách hàng trọn bộ giải pháp thanh toán thịnh hành: Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, VP Pay và Garmin Pay. Mới đây, ngân hàng tiếp tục cho ra mắt tính năng thanh toán "một chạm" bằng tài khoản Pay by Account, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam kiện toàn bộ giải pháp thanh toán "một chạm" cho khách hàng cá nhân, mang đến trải nghiệm thanh toán đơn giản, thuận tiện hơn cùng khả năng bảo mật thông tin tối đa.

Pay by Account cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank NEO để thực hiện các giao dịch thanh toán "chạm" một cách thuận tiện tại mọi điểm chấp nhận thẻ Mastercard, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Khách hàng không cần sở hữu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng vẫn có thể tiến hành thanh toán "chạm" tiện lợi với ứng dụng ngân hàng số ngay trên điện thoại smartphone. Với những khách hàng còn nhiều quan ngại hoặc không thích mở các loại thẻ theo phương thức truyền thống, Pay by Account chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm tận hưởng những tiện ích vượt trội của phương thức thanh toán "chạm" này.

Một trong những ưu thế của Pay by Account chính là khả năng bảo mật thông tin tối đa vì khách hàng không cần sử dụng thẻ hoặc cung cấp thông tin thẻ khi thực hiện thanh toán. Tính năng thanh toán Pay by Account cũng được tích hợp bước xác thực thanh toán bằng mã vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt của chủ tài khoản VPBank NEO, đảm bảo mọi giao dịch đều do chính chủ tài khoản thực hiện. Thêm vào đó, trước khi tiến hành thanh toán, số dư tài khoản của khách hàng sẽ được hiển thị rõ ràng, giúp theo dõi và kiểm soát chi tiêu hiệu quả.

Là tính năng hoàn toàn miễn phí, nhưng Pay by Account có thể được sử dụng để giao dịch tại hơn 100 triệu điểm chấp nhận thanh toán trên toàn thế giới của Mastercard và không giới hạn hạn mức thanh toán. Chỉ cần sở hữu 1 tài khoản thanh toán có đăng ký tính năng Pay by Account, khách hàng không chỉ thanh toán "chạm" trong nước, mà còn dễ dàng sử dụng khi đi du lịch ở nước ngoài, an tâm tận hưởng những chuyến đi xa một cách trọn vẹn nhất.

Khách hàng có thể đăng ký tính năng Pay by Account trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO chỉ với vài thao tác đơn giản. Quy trình nhanh chóng và có thể sử dụng lập tức ngay sau khi hoàn tất đăng ký.

Các bước đơn giản để chọn tài khoản thanh toán & đăng ký Pay by Account trên thiết bị Android

Theo đại diện VPBank, khách hàng có thể không sở hữu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do nhu cầu cá nhân, nhưng tài khoản thanh toán là công cụ thiết yếu để thực hiện các giao dịch tài chính. Bởi vậy, việc "chạm" – thanh toán bằng tài khoản sẽ mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa cho người dùng, qua đó tiếp tục hoàn thiện bộ tính năng An toàn – Tiện lợi – Sinh lời của Tài khoản Tinh gọn VPBank.

"Pay by Account không chỉ là bước tiến mới trong việc cải thiện trải nghiệm thanh toán cho khách hàng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển các phương thức thanh toán hiện đại" – đại diện VPBank chia sẻ thêm.

Trong thời gian tới, VPBank cũng sẽ ra mắt nhiều chương trình khuyến mãi & ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn cho khách hàng sử dụng Pay by Account.

Trong giai đoạn ra mắt, Pay by Account áp dụng cho các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android 4.4 trở lên có hỗ trợ NFC. VPBank đang tiếp tục phát triển và sẽ sớm triển khai tính năng này trên hệ điều hành iOS trong năm 2025.

Khách hàng thực hiện các bước như sau để đăng ký tính năng:

Bước 1: Đăng nhập VPBank NEO, trên màn hình chính chọn Tap & Pay

Bước 2: Chọn "Thêm Tài khoản" và tick chọn vào tài khoản muốn sử dụng để thanh toán "chạm"

Bước 3: Bấm nút Đăng ký ngay và tiến hành các bước xác thực để hoàn tất liên kết tài khoản

Bước 4: Thực hiện thanh toán "chạm" bằng tài khoản với các máy POS chấp nhận thẻ Mastercard

Để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng & cập nhật những chương trình khuyến mãi mới nhất, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://goneo.vpbank.com.vn/Pay-By-Account