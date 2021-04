Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Trên thị trường quốc tế lúc 23h10 tối 15/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 1769,7 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 26/2 và tăng gần 2% so với lúc đóng cửa phiên liền trước. Tương tự, giá vàng kỳ hạn tháng 6/2021 cũng tăng thêm 1,8% lên 1.767,1 USD/ounce.

Giá vàng tăng hơn 30 USD/ounce chỉ trong 2,5 tiếng đồng hồ tối nay

Đồng USD giảm, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và lãi suất thấp là những yếu tố đồng loạt thúc đẩy giá vàng tăng.

Jeffrey Sica, người sáng lập quỹ Circle Squared Alternative Investments cho biết: "Lạm phát cao chắc chắn sắp xảy ra và vàng sẽ là tài sản "trú ẩn" tốt nhất trong bối cảnh lạm phát dự báo sẽ lên mức cao lịch sử".

Sica nói thêm: "Chính đồng đô la yếu, nền kinh tế mạnh, động lực lãi suất thấp đã khiến giá vàng tăng lên".

USD yếu đi khiến cho vàng trở nên hấp dẫn đối với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác. Đồng USD đã liên tiếp giảm giá trong thời gian gần đây, hôm nay xuống mức thấp nhất 4 tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm góp phần đắc lực đẩy giá vàng tăng.

Chỉ số dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – trong phiên giao dịch trên thị trường Châu Á hôm nay có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ 18/3, là 91,559, trước khi hồi phục nhẹ lên 91,666. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1,342%, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất 14 tháng là 1,776% đạt được vào cuối tháng 3, làm giảm sức hút của đồng USD.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ vừa phát đi đều cho thấy lạm phát cao đang hiện hữu. Theo đó, doanh số bán lẻ tháng 3 vượt mức kỳ vọng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2020.

Đặc biệt, chỉ số CPI tháng 3 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng giá xăng tăng 22,5%. Lý do bởi gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD khiến nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh đúng vào thời điểm nguồn cung sau giai đoạn bị đứt gãy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không chỉ giá hàng hóa mà giá thuê nhà, bảo hiểm ô tô, xe ô tô đã qua sử dụng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… đồng loạt tăng giá.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Powell và các lãnh đạo khác của Fed đều khẳng định những dự báo sáng sủa về nền kinh tế Mỹ cũng như lạm phát cao trong ngắn hạn sẽ không khiến Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ, theo đó lãi suất thấp như hiện nay sẽ được duy trì cho đến khi cuộc khủng hoảng kết thúc. Lạm phát thấp là yếu tố quan trọng kìm hãm giá vàng.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals cho biết, việc lạm phát tăng hơn nữa trong thời gian tới sẽ càng thúc đẩy giá vàng tăng lên.

Trong nước, giá vàng hôm nay giảm do chịu tác động từ giá quốc tế giảm trong phiên 14/4. Theo đó, chiều nay Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào 54,83 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 55,25 triệu đồng/lượng, cùng giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước; chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 420.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 54,80 – 55,20 triệu đồng/lượng; cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối ngày 14/; chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang là 400.000 đồng/lượng.

Với việc giá vàng quốc tế hôm nay tăng mạnh, dự báo giá vàng trong nước ngày mai 16/4 sẽ đảo chiều đi lên rất mạnh.

Tham khảo: Marketwatch, Tradingeconomics