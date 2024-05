Nữ quái lừa đảo tiệm vàng tại Đà Nẵng

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê vừa truy xét, bắt giữ Trần Yến Như (22 tuổi, quê ở tỉnh Kon Tum) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đóng giả khách hàng, Như đã tiếp cận tiệm một vàng trên địa bàn hỏi mua sản phẩm, sau đó sử dụng phần mềm tạo hoá đơn giả thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, Công an phường Tân Chính tiếp nhận tin báo của 2 bị hại là nhân viên tại 1 tiệm vàng có địa chỉ trên đường Ông Ích Khiêm về việc có 1 phụ nữ trẻ đến mua vàng và thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhưng thực chất là chiếm đoạt số vàng. Lấy lý do bận việc gấp, người này đã cho nhân viên chụp lại biên lai chuyển khoản và để lại số điện thoại, khiến cả 2 đều tin tưởng và giao vàng cho khách hàng. Đến khi kiểm tra lại biến động trong tài khoản, nhân viên tiệm vàng phát hiện đây là biên lai giả nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành các biện pháp xác minh, truy xét, Công an phường Tân Chính xác định Trần Yến Như chính là người phụ nữ gây ra vụ việc nêu trên. Được biết, Như không có chỗ ở cố định mà thường lưu trú ở nhiều khách sạn nên việc xác minh, nắm thông tin rất khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần vào cuộc quyết liệt và thông qua công tác vận động, ngày 9/5, Như đã đến Công an phường đầu thú.

Trần Yến Như tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận do nợ nần, không có tiền trả nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, Như dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả hoá đơn chuyển tiền và chiếm đoạt 3 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng; tổng giá trị hơn 64 triệu đồng. Tất cả số vàng chiếm đoạt được, Như đem bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Tân Chính bàn giao cho Công an quận Thanh Khê thụ lý điều tra theo thẩm quyền.