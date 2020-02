Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới

Vàng đã không ngừng tăng giá trong tuần này và vọt lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Giá được hỗ trợ bởi sự lây lan liên tục của virus trên khắp thế giới khiến lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng. Cùng với đó, những dự đoán về khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ và các quốc gia khác cũng khiến nhiều nhà quan sát thị trường kỳ vọng về mức giá cao hơn nữa của kim loại này.



"Đầu tuần này, các nhà đầu tư đã thực hiện phương pháp đà điểu – chúi đầu vào cát và không lo lắng về sự bùng phát virus. Nhưng càng về cuối tuần, tâm lý ưa thích rủi ro đã bị phá vỡ và vàng bắt đầu cất cánh", Charles Nedoss, chiến lược gia thị trường cao cấp của LaSalle Futures Group cho biết. Ông Nedoss đánh giá tình trạng dịch bệnh dường như trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này tác động rất nhiều đến các hoạt động kinh tế, mà tác động rõ ràng nhất là với ngành du lịch.

Hợp đồng tương lai vàng tháng Tư trong tuần này cũng liên tục tăng và đã phá vỡ mức cao trong năm là 1.619,60 USD/ounce ghi nhận ngày 8/1 – thời điểm phát sinh nhiều lo ngại về việc Mỹ và Iran có thể tham chiến. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/2), hợp đồng tương lai vàng tháng Tư đã tăng 59,4 USD, tương đương tăng 3,7% trong tuần này và đạt 1.645,8 USD/ounce.

"Thị trường đã có cho mình một hướng đi, tôi không thấy bất cứ điều gì có thể ngăn chặn nó", đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại với Walsh Trading, John Weyer nhận định. Tất nhiên, ở bất kỳ thị trường nào, mọi hoạt động mua hoặc bán ngắn hạn đều có thể xảy ra, điều đó nghĩa là thị trường có thể đi theo một hướng khác.

Theo khảo sát gần đây của Kitco, có tới 93% chuyên gia Wall Street được hỏi tin rằng vàng sẽ tăng giá, 7% cho rằng giá vàng sẽ đi xuống, và không có ai dự đoán thị trường đi ngang. Trong khi đó, 73% nhà đầu tư của Main Street dự đoán giá vàng sẽ đi lên trong tuần này, 17% cho rằng giá vàng sẽ giảm, và 10% còn lại suy đoán thị trường đi ngang.

Kitco dẫn lời của Kevin Grady, chủ tịch Phoenix Futures and Options LLC cho biết: "Vàng sẽ tăng giá trong tuần tới. Giá vàng đã có một đà tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh đồng đô la tăng mạnh. Số liệu về virus Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn. Cho đến khi "thủy triều quay đầu", giá vàng sẽ vẫn giữ đà tăng trưởng này."

Đồng quan điểm, Phil Flynn, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Groups, cũng nhận định rằng vàng đang ở "giai đoạn đột phá", do đó, ông nhìn thấy nhiều lợi ích hơn ở phía trước. "Giá vàng đã nhận được một sự thúc đẩy từ việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp để kích thích và bảo vệ nền kinh tế khỏi tác động của virus Covid-19."

Afshin Nabavi, người đứng đầu bộ phận kinh doanh của MKS thì dự đoán vàng hiện đã sẵn sàng để tăng cao hơn tới mức 1.650 - 1.675 USD/ounce. Trong khi đó, Richard Baker, biên tập viên của Báo Eureka cho biết, vàng có khả năng "sẽ tăng một cách liền mạch lên đến 1.800 USD/ounce" vì "chúng tôi vẫn chưa thấy điều tồi tệ nhất từ ​​virus Covid-19." Ông dự đoán mức mục tiêu 1.680 USD/ounce cho giá vàng giao dịch vào tuần tới.

Baker cũng nói: "Khi vàng đạt mức cao nhất trong 7 năm qua, thật bất ngờ khi thực tế đồng yên Nhật đã suy yếu đến mức chưa từng thấy kể từ tháng 4/2019. Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản tăng cao đã làm suy giảm vị thế "tài sản cất trữ an toàn" thường thấy của đồng yên. Do đó, kim loại quý và trái phiếu chính phủ Mỹ đã trở thành "nơi trú ẩn an toàn toàn cầu" khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đạt mức thấp kể từ tháng 9 năm ngoái trong giai đoạn đàm phán thương mại Mỹ-Trung rơi vào bế tắc".

Trước đó, vàng cũng đã có những bước tăng đột phá trong tuần qua khi đóng cửa ở mức 1.643 USD/ounce hôm 21/2. Xu hướng tăng giá này chủ yếu bắt nguồn từ mối lo ngại khi dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh toàn cầu. Theo The New York Times, sự gián đoạn trong mạng lưới sản xuất của Trung Quốc và sự phát triển chậm lại của nền kinh tế đã tác động đến ngành hàng không, chế tạo, các công ty công nghệ và nhiều hơn nữa.

Adrian Day, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management cũng cho biết cụ thể hơn rằng, các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến virus Covid-19, mà họ đang ngày càng muốn tìm kiếm một số hướng đầu tư an toàn khác để chống lại cả một thị trường chứng khoán đầy biến động.

Tham khảo: Kitco