Giá vàng lao dốc rất mạnh, USD tăng ‘nóng’

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 94,7 - 97,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji… đều niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra về mốc 97,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào các doanh nghiệp vàng này niêm yết chênh nhau từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC 95,2 triệu đồng/lượng; Công ty Vàng Phú Quý niêm yết 94,9 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng sau khi lập đỉnh 100 triệu đồng/lượng cách đây 2 ngày.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm mạnh. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 96,4 - 98,9 triệu đồng/lượng, giảm 2,15 triệu đồng/lượng mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 95,5 - 98,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 3.023 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với sáng qua. Hiện vàng thế giới tương đương 94 triệu đồng/lượng.

Theo đó, vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.813 VNĐ /USD, tăng 6 đồng so với sáng qua và hiện là mức cao kỷ lục.

Tỷ giá USD tham khảo cũng được Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng ở cả hai chiều ở mức 23.623 - 26.003 đồng/USD. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước nâng giá bán USD tham khảo lên mức trên 26.000 đồng.

Tại các ngân hàng, giá USD cũng nhích tăng dần kể từ đầu tuần. Hiện giá mua USD nằm trong khoảng 25.350 - 25.380 đồng/USD còn giá bán giao dịch 25.740 - 25.760 đồng/USD. So với cuối tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 50 đồng và đang áp sát mức đỉnh 25.780 đồng/USD ghi nhận vào hồi đầu tháng 3.

Trên thị trường tự do, giá USD đã bất ngờ tăng nóng trở lại trong những phiên gần đây. Khảo sát vào sáng nay cho thấy, đồng USD đang được các điểm thu mua ngoại tệ bán ở mức 25.950 - 25.970 đồng/USD và 25.850 - 25.870 đồng/USD ở chiều mua. So với sáng hôm qua, giá USD trên thị trường tự do đã tăng khoảng 100 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD trên thị trường tự do đã tăng tổng cộng 150 - 170 đồng và hiện đang tiến sát mức đỉnh 26.000 đồng/USD ghi nhận vào cuối tháng 6/2024.

Trước đó, giá USD đã tăng lên mức 25.900 đồng/USD vào cuối năm 2024 rồi giảm sâu trong tháng 1/2025. Tuy nhiên, giá USD liên tục duy trì xu hướng tăng từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Tính chung từ đầu năm, giá USD tự do đã tăng thêm 100 đồng, tương đương gần 0,4%.