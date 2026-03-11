Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 11/3

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 11/3, giá vàng trong nước đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch vàng miếng ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào giá 183,1 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 182,8 185,8 183,1 186,1 PNJ 183,1 186,1 183,1 186,1 DOJI 183,1 186,1 183,1 186,1 Bảo Tín Minh Châu 183,3 186,3 183,1 186,1 Bảo Tín Mạnh Hải 183,3 186,3 183,1 186,3

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h50 (giờ Việt Nam) ở mức 5.191 USD/ounce, gần như đi ngang so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 10/3.

Giá vàng tăng mạnh vào ngày thứ Ba, do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường bất ổn liên quan đến cuộc chiến ở Iran và thời gian kéo dài của nó. Chỉ số đô la Mỹ giảm cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường kim loại quý.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc chiến chống Iran và có thể chấm dứt xung đột “rất sớm”, kiềm chế đà tăng giá dầu. Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại nói rằng cuộc chiến có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Cũng trong ngày 10/3, Ngoại trưởng Hegseth cho biết đây sẽ là ngày cuộc oanh tạc Iran dữ dội nhất từ trước đến nay. Tựu chung lại, cuộc chiến ở Iran vẫn rất khó lường. Ngay cả khi Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh, Iran vẫn đang phóng tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông – mặc dù với tốc độ giảm dần.

Theo giời phân tích, đà tăng của giá vàng duy trì trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bất ổn về cấu trúc hơn là lạm phát, nhưng phần lớn tác động từ cuộc chiến Iran có thể đã được phản ánh vào giá, và sự không chắc chắn lớn nhất đối với vàng hiện nay là tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Bản thân cú sốc Iran hầu như không ảnh hưởng đến giá cả ngoài mức tăng 300 đô la – mà nói thẳng ra thì mức tăng này rất nhỏ so với mức giá cơ sở 5.000 đô la – và nó cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Bởi vấn đề căng thẳng địa chính trị đó đã được phản ánh vào thị trường ở mức độ lớn.”, bà Rhona O’Connell - Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & châu Á tại StoneX, cho hay