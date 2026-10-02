Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tối 2/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu



Cập nhật tối ngày 2/10

Tối 2/10, giá vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Tính trong ngày hôm nay, loại vàng này đã giảm khoảng 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn phổ biến 140 - 141 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,5 - 144 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cập nhật chiều ngày 2/10

Chiều 2/10, giá vàng nhìn chung ổn định, nhưng một số thương hiệu tiếp tục điều chỉnh. Vàng miếng tại DOJI tăng 600.000 đồng/lượng so với 11h30, lên 141,1-144,1 triệu đồng/lượng, ngang SJC và PNJ; Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ chiều mua lên 139,9 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC và PNJ giữ nguyên, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt lên 140-144 triệu đồng/lượng và 139,9-143,9 triệu đồng/lượng.

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Cập nhật trưa ngày 2/10

Lúc 11h30 ngày 2/10, giá vàng quay đầu tăng trở lại tại một số thương hiệu sau nhịp giảm đầu giờ sáng.

Vàng miếng SJC tại SJC và PNJ tăng 600.000 đồng/lượng so với 8h30, lên 141,1-144,1 triệu đồng/lượng; DOJI giữ nguyên ở 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại SJC và PNJ cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lần lượt lên 140,6-143,6 triệu đồng/lượng và 141,1-144,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI đi ngang, Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hồi phục nhẹ, tăng khoảng 30 USD/ounce so với sáng nay lên 4.190 USD/ounce.

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Cập nhật 9h30 ngày 2/10

Lúc 9h30, giá vàng đồng loạt giảm tại một số thương hiệu. Vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và PNJ cùng giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, xuống 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 139,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại SJC và PNJ cũng đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng, lần lượt còn 140-143 triệu đồng/lượng và 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên ở 139,8-143,8 triệu đồng/lượng.

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Trước khi mở cửa ngày 2/10

Đầu giờ sáng ngày 2/10, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,…được niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, SJC hiện áp dụng mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu lần lượt là 141,3 – 143,3 triệu đồng/lượng và 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.158 USD/ounce, không có nhiều biến động so với hôm qua.

Theo Kitco News, kim loại quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao cùng đồng USD mạnh vẫn hạn chế đà tăng của vàng.

Tâm điểm của thị trường hiện nằm ở sự phân kỳ giữa kỳ vọng Fed trong ngắn hạn đang bớt "diều hâu" và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn duy trì ở mức cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn dự báo của thị trường, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn có sức chống chịu tốt trước thời điểm báo cáo việc làm tháng 9 được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, dữ liệu PCE công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát hạ nhiệt, qua đó tiếp tục kiềm chế kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10. Khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hiện được thị trường đánh giá thấp hơn đáng kể so với tuần trước.

Dù vậy, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là yếu tố chi phối diễn biến của nhiều loại tài sản. Trong phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi hạ nhiệt vào cuối phiên.

Báo cáo sản xuất ISM công bố chiều thứ Năm cho thấy hoạt động của các nhà máy Mỹ chỉ giảm nhẹ, trong khi giá đầu vào tăng lên. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào sáng thứ Sáu theo giờ Mỹ.

Nếu thị trường lao động mạnh hơn dự báo, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể được củng cố. Điều này có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây thêm sức ép đối với giá vàng.

Ngược lại, nếu tăng trưởng việc làm yếu hơn kỳ vọng, thị trường có thể củng cố nhận định rằng Fed có đủ dư địa để tiếp tục giữ nguyên lãi suất, qua đó tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Thanh Anh