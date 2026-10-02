Ngân hàng huy động vốn với lãi suất lên tới 10,5%/năm

Theo dữ liệu trên HNX, ngày 17/9/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phát hành lô trái phiếu có lãi suất lên tới 10,5%/năm - mức lãi suất trái phiếu cao nhất của một ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây. Lô trái phiếu có mã PCBL12604, giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và đáo hạn vào tháng 9/2036.

Đáng chú ý, đây không phải lô trái phiếu duy nhất có lãi suất cao của PVcomBank. Trong quý III/2026, ngân hàng này đã phát hành 7 lô trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có lãi suất từ 9,6%/năm trở lên.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong tháng 8 cũng đã phát hành các lô trái phiếu với lãi suất cố định lên tới 10%/năm, kỳ hạn 6 năm.

Những tháng gần đây, nhiều ngân hàng khác cũng đang phát hành trái phiếu với mức lãi suất khá cao. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) có các lô trái phiếu lãi suất 9,7%/năm; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ở mức lần lượt 9,7% và 9,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) phát hành trái phiếu với lãi suất từ 8,7-9,2%/năm, trong khi Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có các lô trái phiếu với lãi suất 8,1-9%/năm. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 8,6-9%/năm và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) khoảng 8,9-9%/năm.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành trái phiếu với mức lãi suất 8-8,2%/năm, trong khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có các lô ở mức khoảng 7,87-8%/năm.

Trái phiếu là một trong những kênh giúp ngân hàng huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Khác với tiền gửi thông thường, trái phiếu ngân hàng chủ yếu được phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Việc nhiều ngân hàng cùng phát hành trái phiếu với lãi suất cao cho thấy nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn đang gia tăng. Đặc biệt, với các trái phiếu kỳ hạn 5-10 năm, ngân hàng phải trả mức lãi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư. Đây cũng là nguồn vốn có thời gian sử dụng dài hơn so với tiền gửi ngắn hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng và tăng trưởng tiền gửi chậm hơn tín dụng, trái phiếu trở thành một kênh quan trọng để các ngân hàng bổ sung nguồn vốn dài hạn.

Việc phát hành trái phiếu lên tới 10%/năm cho thấy cho thấy chi phí huy động của các ngân hàng đang đắt đỏ hơn, gây sức ép lên lãi suất cho vay và lợi nhuận.