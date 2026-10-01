Ngân hàng rao bán mảnh đất 150m2 với giá 31 tỷ đồng

Ảnh minh họa

VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 thuộc Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM để tổ chức đấu giá tài sản nhằm thi hành án, thu hồi nợ vay.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại số 49 Nguyễn Văn Giai, , phường Tân Định. Địa chỉ này trước đây thuộc phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin công bố, khu đất có diện tích 149,73 m2, thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 31 và được sử dụng riêng. Trên đất có căn nhà với diện tích sàn 96,65 m2.

Căn nhà có kết cấu tường gạch, sàn gỗ và mái tôn, thuộc cấp (hạng) 3, gồm 1 tầng và lửng gỗ. Thời hạn sở hữu nhà ở là lâu dài. Giấy chứng nhận của tài sản được UBND Quận 1 cấp ngày 18/7/2008.

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản được VietinBank đưa ra là 31 tỷ đồng. Như vậy, nếu chỉ tính trên diện tích đất, giá khởi điểm tương đương khoảng 207 triệu đồng/m2.

Để tham gia, người mua phải nộp 6,2 tỷ đồng tiền đặt trước, tương đương 20% giá khởi điểm.

Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Thời gian đăng ký dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM. Hình thức đấu giá là trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

VietinBank cho biết người có nhu cầu có thể đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM để xem tài sản và hồ sơ liên quan theo lịch được thông báo. Ngân hàng cũng công bố đầu mối liên hệ tại Chi nhánh 4 TP.HCM để cung cấp thêm thông tin về tài sản.