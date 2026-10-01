Lãi suất ngân hàng 1/10 tại VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 1/10 tại 35 ngân hàng trong nước, thị trường không ghi nhận nhiều biến động đáng kể. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao tiếp tục tập trung ở khu vực ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi nhóm Big4 duy trì mặt bằng thấp hơn.

Kỳ hạn 12 tháng: Lãi suất cao nhất 7,8%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức 7,8%/năm, cao nhất trong bảng lãi suất được khảo sát.

Theo sau là Sacombank với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng niêm yết mức 7,2%/năm.

Nhóm tiếp theo gồm Bac A Bank và VPBank, cùng ở mức 7,1%/năm. Các ngân hàng MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm.

Trong khi đó, BVBank niêm yết 6,9%/năm; nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB cùng ở mức 6,8%/năm.

Techcombank niêm yết 6,75%/năm, còn Nam A Bank ở mức 6,6%/năm. BaoVietBank và SHB cùng áp dụng mức 6,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, SeABank chỉ niêm yết 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SCB ở mức 3,7%/năm.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục niêm yết cùng mức 6,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Không chỉ kỳ hạn 12 tháng, tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cũng cùng niêm yết 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất được giữ ở 6,8%/năm.

So với mức 7,8%/năm của ACB, chênh lệch tại kỳ hạn 12 tháng là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi lớn còn có mức cao hơn

Một điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng thông thường không phản ánh toàn bộ mặt bằng huy động vốn.

Một số ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt cho các khoản tiền gửi có giá trị rất lớn.

Chẳng hạn, PVcomBank áp dụng mức 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng với số dư từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Đây là mức lãi suất đi kèm điều kiện về quy mô tiền gửi rất lớn.

Một số trường hợp khác cũng có mức lãi suất cao hơn biểu thông thường. MSB có thể áp dụng mức tới 9%/năm với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng; OCB có mức 8,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng ở một số kỳ hạn. Vikki Bank có thể đạt 7,9%/năm khi cộng thêm lãi suất cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng.

Khoảng cách lãi suất vẫn rộng

Nếu xét riêng kỳ hạn 12 tháng trong biểu niêm yết, mức cao nhất là 7,8%/năm, trong khi mức thấp nhất là 3,7%/năm tại SCB.

Như vậy, chênh lệch giữa hai đầu bảng lên tới 4,1 điểm %.

Ở nhóm dưới 6%/năm có PVcomBank (5,6%), GPBank (5,55%), KienlongBank (5,5%), Eximbank và HDBank (5,3%) và SeABank (5%).

Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, có thể thay đổi theo từng thời điểm và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng. Các mức lãi suất đặc biệt thường đi kèm yêu cầu về số dư tiền gửi và các điều kiện cụ thể.