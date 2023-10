Giá vàng nhẫn tròn trơn lập kỷ lục mới vượt mốc 59 triệu đồng/lượng, người "ôm" vàng lãi đậm tuần qua

Sáng 21/10, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Giá vàng nhẫn tròn trơn 24k (9999) đã vượt mốc 59 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng SJC cũng vượt mốc 71 triệu đồng/lượng.

Cụ thể tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng 24k đang được niêm yết ở mức 58,1-59,3 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng SJC tại đây cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng lên 70,3 – 71,1 triệu đồng/lượng.

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 đã tăng lên 58,1-59,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng SJC cũng lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua, đạt 70,25-71,05 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại các thương hiệu khác, Tập đoàn DOJI sáng nay cũng nâng giá vàng SJC lên 70,3-71,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn 9999 lên 58,2-59,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh lên 70,25-71 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC.

Như vậy, chỉ trong tuần này, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 đã tăng khoảng 1,7-2 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cũng tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đúng như dự báo của nhiều chuyên gia, giá vàng tuần qua tiếp tục leo cao. Mức cao nhất mà giá vàng giao ngay đạt được trong phiên giao dịch cuối tuần là 1.997 USD/ounce. Mức giá đóng cửa ngày 20/10 là 1.982 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn 12 tháng đã tăng 1,4% trong ngày và vượt mức 2.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá VND/USD tại Vietcombank, giá vàng quốc tế đang tương đương với 59 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), không chênh lệch nhiều so với giá vàng 24k trong nước nhưng thấp hơn tới 12 triệu đồng/lượng so với vàng SJC.

Bất ổn địa chính trị gia tăng tại Trung Đông tiếp theo sức hấp dẫn cho vàng với vai trò là nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư. Tương tự như cuối tuần trước, lực mua vàng tăng vọt vào thứ Sáu do nhà đầu tư muốn nắm giữ thêm trước khi kết tuần, với hy vọng vàng sẽ còn tăng tiếp do nhiều tin đồn cho rằng căng thẳng vẫn còn leo thang.

Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết vàng đã bị định giá thấp trong thời gian qua và việc vàng trở lại mố 2.000 USD/ounce là không có gì đáng ngạc nhiên. David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation thì nói rằng vàng đang làm chính xác những gì nó phải làm trong các thời kỳ khủng hoảng. “Vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1.900 USD rồi 1.950 USD và 1.980 USD. Tôi nghĩ thị trường đang kỳ vọng mức 2.000 USD. Còn hơi sớm để nói nhưng đây có thể là đợt phục hồi đưa giá vàng lên mức cao mới mọi thời đại”.