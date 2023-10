Lãi suất huy động đã thấp kỷ lục, Vietcombank còn giảm tiếp từ ngày 20/10

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank – VCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay (20/10/2023). Ngân hàng tiếp tục giảm 0,2 điểm % lãi suất ở nhiều kỳ hạn, xuống mức thấp lịch sử.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 3%/năm xuống còn 2,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm từ 3,3% xuống 3,1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 giảm cũng giảm 0,2% xuống còn 4,1%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, ngân hàng áp dụng chung một mức 5,1%/năm, giảm 0,2 điểm % so với trước. Đây cũng là lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank hiện nay.

Như vậy, Vietcombank đã có tới 3 lần giảm lãi suất trong hơn 1 tháng. Cụ thể, nhà băng này đã giảm 0,3 điểm % lãi suất tiền gửi từ ngày 14/9, sau đó tiếp tục giảm thêm 0,2 điểm % từ ngày 3/10. Tổng mức giảm lãi suất huy động trong 1 tháng qua lên tới 0,7 điểm %.

Mức lãi suất 5,1% hiện nay của Vietcombank đã là mức thấp nhất trong lịch sử của nhà băng này, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Cụ thể, Vietcombank đã từng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,5%/năm suốt giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022.

So với mức lãi suất cao nhất được thiết lập vào cuối năm ngoái (tháng 12/2022) là 7,4%/năm, Vietcombank đã giảm tới 2,3%/năm sau chưa đầy 1 năm.

Theo công ty chứng khoán KB Securities Việt Nam (KBSV), các ngân hàng vẫn đang tích cực hạ lãi suất theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ở thời điểm giữa tháng 10, lãi suất huy động 12 tháng nhóm ngân hàng quốc doanh là 5,3%; nhóm NHTMCP lớn (ACB, MB, VPBank, Techcombank) là 5,38%, nhóm NHTM khác là 5,7%. Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất đã giảm như mục tiêu đã đề ra của Chính Phủ khi lãi suất huy động và cho vay lần lượt giảm khoảng 2,5% và 1,5% - 2% so với đầu năm.

KBSV dự báo lãi suất huy động sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm, với mức lãi suất huy động bình quân 12 tháng của các ngân hàng quanh mức 5,45% (giảm 2,8% so với đầu năm). Lãi suất cho vay đã giảm nhanh hơn trong giai đoạn quý 3/2023 do các nguồn huy động chi phí cao đáo hạn, tuy nhiên tình trạng nợ xấu tăng nhẹ trong quý 3/2023, việc NHNN giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 34% xuống 30%, và áp lực từ lạm phát và tỷ giá gây cản trở đà giảm có thể tiếp tục xa hơn. KBSV dự báo lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm 0,25% trong quý 4/2023, giảm 1,75%-2,25% so với đầu năm.

Các chính sách nới lỏng có độ trễ tiếp tục là động lực lớn nhất cho đà giảm của lãi suất. Do các khoản huy động của hệ thống ngân hàng phần lớn từ tiền gửi khách hàng (chiểm tỷ trọng khoảng 70%-80%) có kỳ hạn chủ yếu từ 6 -12 tháng khiến cho chi phí vốn nửa đầu năm của ngân hàng vẫn ở mức cao. Vì vậy, khi các khoản tiền gửi này đạo hạn sẽ làm giảm chi phí huy động vốn của hệ thống, qua đó tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay.