Vàng sẽ không ngừng tăng giá nếu chưa sửa Nghị định 24

Ngày 5/3, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Đặc biệt, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục lập kỷ lục mới lên 25.700 đồng/USD. Chốt phiên, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 67,38 - 68,58 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng. Đây là mức giá vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay.