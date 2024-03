ThS. Ngô Thành Huấn Giám đốc Điều hành FIDT 21 bài viết

Khảo sát ngày 5/3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn tròn trơn xác lập đỉnh mới. Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn 24k được niêm yết ở mức 67,38-68,58 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm trước. Đây cũng là mức giá cao nhất của loại vàng này từ trước đến nay.



Giá vàng SJC cũng tăng mạnh và lên sát mốc 81 triệu đồng/lượng, tương đương với mức đỉnh vừa lập được cuối tuần trước.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu hôm nay.

Trước đó 2 ngày, tức ngày 3/3, giá vàng nhẫn cũng từng thiết lập kỷ lục mới. Theo đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tiến sát mốc 68 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 2/3, giá vàng SJC đã chạm mốc 81 triệu đồng/lượng, đổ xô các đỉnh cũ. Tuy nhiên, giá vàng SJC nhanh chóng quay đầu giảm nhẹ.

Nhận định về diễn biến giá vàng liên tục lập đỉnh trong thời gian ngắn vừa qua, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho rằng giá vàng tăng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ.

Song riêng với Việt Nam, giá vàng trong nước tăng ngoài nguyên nhân do giá thế giới đi lên mà còn xuất phát từ sự khan hiếm. Thế nên, khi Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp can thiệp thị trường thì giá vàng SJC còn tăng và có mức chênh lệch cao so với giá thế giới.

Theo ông Khánh, trường hợp nguồn cung vàng gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường thì giá vàng SJC có thể giảm cả chục triệu đồng, xuống mức 70 triệu đồng/lượng. Ngược lại, nếu không tăng nguồn cung, giá vàng SJC có thể tăng lên mức 85 triệu đồng/lượng. Dự báo về giá vàng, ông Khánh nhận định điều này còn phụ thuộc vào giải pháp tăng nguồn cung.

Còn ông Ngô Thành Huấn, CEO Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT nhận định: "Ngày nào Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa có lộ trình hạ lãi suất thì giá vàng trong nước không thể giảm. Khi biết nhịp tăng của vàng còn tồn tại thì không ai có nhu cầu bán lượng lớn vàng ra thị trường".

Theo ông Huấn, mặt khác, tình hình thế giới xảy ra một số biến động phức tạp dẫn tới đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến cả xuất nhập khẩu. Khi sự biến động về chính trị vẫn còn thì giá vàng vẫn đang được ủng hộ lớn.

Vị chuyên gia này phân tích thêm, ở trong nước, kinh tế đang trong trạng thái phục hồi. Các chỉ số vĩ mô luôn có quan hệ mật thiết với giá vàng. Nhìn lại ở thời điểm trước đó, sau khi giá vàng SJC lập đỉnh 43 triệu đồng/lượng vào năm 2014 khi kinh tế bắt đầu hồi phục. Và từ năm 2015 đến 2018, kinh tế phát triển, giá vàng lại chững và đi xuống. Đến thời điểm hiện tại, thời điểm đảo chiều cho nền kinh tế chưa rõ ràng. Các yếu tố vĩ mô không ủng hộ vàng giảm giá.

Ông Huấn khuyến nghị: "2024 là năm không nên bán vàng. Nhưng trong danh mục đầu tư, vàng không chiếm quá 15% tỷ trọng".

Dự báo về giá vàng trong thời gian tới, ông Huấn cho rằng: "Giá vàng nhất định còn tăng trong năm 2024. Giá vàng nhẫn có thể lên tới 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC chạm mốc 85 triệu đồng/lượng."

Tuy nhiên theo ông Huấn, thời điểm này không nên mua thêm vàng tại vùng hiện nay. Nếu giá vàng giảm 5-7% thì có thể mua thêm với tỷ trọng nhỏ. Vij chuyên gia này cho rằng, về dài hạn, vàng không phải là kênh đầu tư lâu dài. Và thực tế, không ai tích luỹ loại tài sản mà có xu hướng giảm trong dài hạn.