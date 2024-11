Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ, Cơ quan điều tra khởi tố Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”.

Bị can An (bên trái) và Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Bị can Hà là kiểm soát viên ngân hàng , bị can An là chuyên viên tác nghiệp tín dụng, cùng làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở phường 17, quận Gò Vấp.

Từ tháng 12/2020, bà An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng.

Sau đó, bà An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Là kiểm soát viên ngân hàng , bà Hà được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ. Từ khoảng tháng 12/2021, bà Hà đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho bà An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ bà Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, bà An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.

Sau đó, bà An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà để duyệt lệnh chuyển tiền rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, bà An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.