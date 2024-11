Cụ bà yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm để chuyển 380 triệu đồng, Công an và nhân viên ngân hàng thuyết phục dừng ngay giao dịch, chặn đứng trò lừa đảo

Cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại Ngân hàng VietinBank để tuyên truyền, hướng dẫn bà H hiểu, không chuyển cho đối tượng l.ừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây cho biết, ngày 1/11/2024, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Bửu Hòa kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 380 triệu đồng.

Cụ thể, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 1/11/2024, có một số điện thoại lạ gọi cho bà "H" tự xưng là Công an Điều tra, yêu cầu bà Hoa đến Ngân hàng để chuyển tiền cho họ với lý do bà H. liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố.

Đối tượng đã liên tục yêu cầu, thúc giục hướng dẫn bà H đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm, mua điện thoại thông minh đăng ký dịch vụ MobileBanking, sau đó chuyển khoản số tiền 380 triệu đồng vào tài khoản của mình và gửi cho đối tượng mã OTP giao dịch chuyển khoản của ngân hàng.

Sau khi lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, bà H mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt và may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Xúc động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và nhân viên ngân hàng VietinBank Chi nhánh Đồng Nai, bà H. đã viết thư cảm ơn gửi đến Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng VietinBank.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân:

- Chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để phòng tránh.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

- Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em, người thân để được tư vấn.

- Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Fanpage Công an các đơn vị, địa phương để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.