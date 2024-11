Người đàn ông đến ngân hàng chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản 0446601719..., nhân viên BIDV nhận thấy điều bất thường lập tức báo Công an phường

Giao dịch đã bị dừng lại nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an phường Bắc Hồng (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo nguồn tin từ Công thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 31/10/2024, Công an phường Bắc Hồng đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn qua không gian mạng.

Theo đó, sự việc bắt đầu khi nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh phát hiện một người dân có dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch và lập tức báo cáo sự việc với Công an phường.

Ông Đ.V.N., sinh năm 195*, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, được Công an mời đến làm việc. Tại đây, ông N. trình bày vào sáng cùng ngày, ông nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Hoàng Trọng Toàn, công tác tại Công an Hà Nội, thông báo ông có liên quan đến một nhóm buôn bán ma túy và thuốc tây giả.

Ngay sau đó, ông tiếp tục nhận cuộc gọi từ một người khác tự xưng là Dũng, công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Nội, yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền 470 triệu đồng trong tài khoản vào tài khoản 0446601719…. tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh TP.HCM, nếu không tài khoản của ông tại BIDV sẽ bị phong tỏa.

Do lo sợ trước những lời đe dọa, ông N. và vợ đã đến ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh để rút 400 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an phường, giao dịch này đã bị dừng lại. Sau khi được cán bộ Công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo, ông N. đã nhận ra sự việc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an phường Bắc Hồng vì đã ngăn chặn kịp thời, giúp ông tránh khỏi nguy cơ mất tài sản lớn.