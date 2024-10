Bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T tố cáo Cao Thanh Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông.



Cao Thanh Viên (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xác định: Anh V.H.T và Cao Thanh Viên cùng làm chung tại một ngân hàng ở TPHCM. Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là Viên có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, anh V.H.T tin tưởng lời Viên nói là thật nên đã nhiều lần đưa tiền cho Viên. Sau khi nhận được tiền từ anh V.H.T, Viên đã sử dụng số tiền này trả các khoản nợ cá nhân. Để che dấu hành vi phạm tội, một số khoản tiền Viên vẫn trả lại cho anh V.H.T đúng thoả thuận nhưng sau đó, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để anh V.H.T đưa cho Viên số tiền lớn hơn và chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị tố cáo, Viên đã chiếm đoạt của anh V.H.T số tiền 20,5 tỷ đồng

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Viên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thanh Viên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.