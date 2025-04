Cập nhật lợi nhuận ngân hàng quý 1/2025: Xuất hiện nhà băng lãi gấp 3 lần cùng kỳ, loạt ngân hàng xác lập kỷ lục

Lợi nhuận trước thuế VietABank tăng hơn 42%, cao nhất lịch sử

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 352,9 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất lịch sử của VietABank.

Trong quý đầu tiên của năm, tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng nhẹ 3,5%, đạt 665,7 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm từ 228,2 tỷ về còn 225,3 tỷ đồng (tương ứng giảm 1,3%), kéo theo lợi nhuận thuần của VietABank đi lên trong quý này. Bên cạnh đó, việc giảm được gần một nửa chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của ngân hàng.

Tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của VietABank là 129.046 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Cho vay khách hàng đạt 84.910 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Về chất lượng tài sản của ngân hàng, tổng số dư nợ xấu tính đến ngày 31/3 của VietABank là 536 tỷ đồng, giảm 50,8% so với đầu năm.

SeABank báo lãi trước thuế cao nhất lịch sử

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng mới công bố sơ bộ kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của nhà băng này.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 5.820 tỷ đồng, tăng hơn 115%,hoàn thành 184% kế hoạch; trong đó, thu thuần ngoài lãi là điểm sáng góp phần đẩy tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động khi đạt 3.369 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 378%, hoàn thành 340% kế hoạch.

Ngân hàng cho biết kết quả tích cực này đến từ sự chủ động mở rộng các dịch vụ phi tín dụng kết hợp kiểm soát chi phí, tăng cường quản trị rủi ro và triển khai các dự án quan trọng.

Cũng trong quý 1/2025, SeABank đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính Bưu điện PTF cho AEON Financial Service.

Lợi nhuận TPBank đạt hơn 2.100 tỷ đồng

Theo kết quả kinh doanh quý 1/2025 mới được TPBank công bố, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm. Đây là mức lãi quý 1 cao nhất lịch sử của TPBank và tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2024.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong quý 1 đạt gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.380 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ dịch vụ tiếp tục là điểm sáng khi đạt 910 tỷ đồng, tăng 27% so với quý I/2024, đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động lên trên 20%, so với mức 15% cùng kỳ năm trước

Tổng huy động vốn quý I đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường 1 đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý I/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quý I đạt 3,75%, cao hơn mức trung bình ngành (2,5%; tính đến ngày 25/3).

Lợi nhuận NamABank tăng gần 22%

Là ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý 1, NamABank báo lãi 1.214 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024). Với kết quả trên, Nam A Bank đã xác lập mức kỷ lục mới về lợi nhuận quý 1.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024.

Về chất lượng tài sản, nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,27% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,61%, đồng thời tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức gần 54%.

NCB ước lãi hơn 125 tỷ đồng

Trong thông cáo mới đây, NCB cho biết mức lợi nhuận trước thuế quý 1 ước đạt hơn 125 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ 2024.

Thu nhập lãi thuần đạt mức cao nhất trong 9 quý liên tục, ước đạt gần 510 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư... đều có lãi trong quý vừa qua.

Các chỉ tiêu tài sản đều tăng trưởng tích cực: vốn huy động (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) ước đạt hơn 107.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với cuối năm 2024; cho vay khách hàng ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 6.800 tỷ đồng. Tổng tài sản tại 31/03/2025 đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với 31/12/2024.

Lợi nhuận VIB ước đạt trên 2.200 tỷ đồng

Với VIB, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ ước tính lợi nhuận quý 1 đạt 20-22% trên kế hoạch 11.000 tỷ của cả năm (tương đương trên 2.200 tỷ đồng). Theo lãnh đạo VIB, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tương đối tốt so với toàn ngành. Tính đến ngày 20/3, dư nợ VIB tăng xấp xỉ 3%.