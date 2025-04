Ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý 1/2025

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025. Đây là ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận 3 tháng đầu năm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng này đạt 1.214 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024). ROE duy trì mức trên 20%, ROA đạt 1,5% - thuộc nhóm cao nhất trong ngành. NIM xoay quanh mức 3,5%.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024.

Về chất lượng tài sản, nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,27% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,61%, đồng thời tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức gần 54%.

Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) quý 1 năm 2025 của ngân hàng giảm xuống còn 36% (giảm 8,1% so với 31/12/2024), ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu phấn đấu duy trì tỷ lệ này chỉ dao động khoảng 40% trong các năm tới.

Về khả năng thanh khoản và an toàn vốn, tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay trên huy động) ở mức 74,97%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 22,33% xuống 17,11% (giảm 5,22%). Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 20%, cao gấp 2 lần so với quy định tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày VNĐ tăng từ 87,83% lên 96,72%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giữ ở mức 11,6% - đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Basel III, cao hơn khá nhiều so với quy định tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa qua, các cổ đông Nam A Bank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Như vậy, sau 3 tháng, Nam A Bank đã thực hiện được 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.