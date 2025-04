Ngân hàng hé lộ kết quả kinh doanh quý 1: Lợi nhuận nhiều nhà băng tăng trưởng hai con số, dư nợ Vietcombank mở rộng thêm 68.000 tỷ

Ảnh minh hoạ

Dư nợ Vietcombank mở rộng thêm 68.000 tỷ đồng

Tại Vietcombank, theo số liệu được lãnh đạo ngân hàng chia sẻ mới đây, tính đến hết ngày 31/3, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt 4,7%. Năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, tương đương với quy mô tăng thêm là 230.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Vietcombank đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các chi nhánh ở mức tối đa.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng của Vietcombank đã mở rộng thêm được khoảng 68.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận NamABank tăng gần 22%

Là ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý 1, NamABank báo lãi 1.214 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024). Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024.

Về chất lượng tài sản, nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,27% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,61%, đồng thời tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức gần 54%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa qua, các cổ đông Nam A Bank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Như vậy, sau 3 tháng, Nam A Bank đã thực hiện được 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

NCB ước lãi hơn 125 tỷ đồng

Trong thông cáo mới đây, NCB cho biết mức lợi nhuận trước thuế quý 1 ước đạt hơn 125 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt mức cao nhất trong 9 quý liên tục, ước đạt gần 510 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư... đều có lãi trong quý vừa qua.

Các chỉ tiêu tài sản đều tăng trưởng tích cực: vốn huy động (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) ước đạt hơn 107.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với cuối năm 2024; cho vay khách hàng ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 6.800 tỷ đồng. Tổng tài sản tại 31/03/2025 đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với 31/12/2024.

Lợi nhuận VIB ước đạt trên 2.200 tỷ đồng

Với VIB, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ ước tính lợi nhuận quý 1 đạt 20-22% trên kế hoạch 11.000 tỷ của cả năm (tương đương trên 2.200 tỷ đồng). Theo lãnh đạo VIB, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tương đối tốt so với toàn ngành. Tính đến ngày 20/3, dư nợ toàn hệ thống tăng gần 2%, trong VIB tăng xấp xỉ 3%.

TPBank dự kiến lợi nhuận đạt 2.100 tỷ đồng

TPBank cũng mới cập nhật kết quả kinh doanh trong hai tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đã đạt gần 1.430 tỷ đồng, dự kiến đạt 2.100 tỷ vào cuối quý 1, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt hơn 2.800 tỷ đồng và dự kiến đạt mốc 4.300 tỷ đồng vào cuối quý 1. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 263.920 tỷ đồng và dự báo có thể sẽ đạt khoảng 269.000 tỷ đồng vào cuối quý 1 năm nay. Tỷ lệ CASA duy trì trên 20%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 13%.