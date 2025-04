Khẩn cấp truy tìm đối tượng trong đường dây ma tuý có súng đang bỏ trốn, từng đi nhờ xe container

Sáng 18/4, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo truy tìm Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), kẻ buôn ma túy nổ súng khiến một thượng úy công an hy sinh trong quá trình chạy trốn.

Trước đó, qua truy xét, công an xác định Khánh có đi nhờ trên 1 chiếc xe container vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18/4/2025 tại vị trí cây xăng Phú Thái (giáp QL5B) đoạn Kim Thành, Hải Dương.

Súng quân dụng và xe ô tô cùng đối tượng Bùi Đình Khánh trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Vậy ai là người điều khiển chiếc xe container cho đối tượng đị nhờ xe, đề nghị kịp thời liên lạc, trao đổi thông tin với Cơ quan CSĐT để phối hợp truy bắt đối tượng. SĐT: 0902234668 đ/c Nguyễn Trọng Hùng - Trường phòng PC02 - Công an tỉnh Quảng Ninh. Hoặc đ/c Nguyễn Hữu Quang - Cán bộ Phòng PC02, sđt: 0978145863

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu.

Khoảng 20h20 ngày 17/4/2025, lực lượng chức năng xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), đối tượng Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông bị bắt

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). "Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ và tàn bạo đó, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn", Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại gồm: Bùi Đình Khánh và hai đối tượng Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (sinh năm 1994), cùng trú tại Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, tuyến biên giới, cửa khẩu, kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh.

Đến 4h30 sáng ngày 18/4/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Được biết, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.