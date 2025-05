Hình ảnh khám nhà Tiktoker Lê Việt Hùng

Chiều ngày 8/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về việc bắt Tiktoker Lê Việt Hùng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng ra thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng nhanh chóng liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết (Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Điều tra viên, số điện thoại: 0983.348.368).

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1987, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Việt Hùng (ở giữa) - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm Cưỡng đoạt tài sản đối với đối tượng Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7/5/2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cũng trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà của Lê Việt Hùng địa chỉ tại số 27 đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Buổi khám xét diễn ra từ 13h đến 17h cùng ngày. Sau đó, công an thu giữ ô tô và nhiều tài liệu của người này.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: CA Lạng Sơn

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Lê Việt Hùng - Ảnh: CA Lạng Sơn

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Lê Việt Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiktoker Lê Việt Hùng thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Lê Việt Hùng thường đăng tải các clip xoay quanh việc phản ánh hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng công an.

Gần đây Tiktoker Lê Việt Hùng thường xuyên đến trụ sở Công an các phường trên địa bàn TP Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm được quay phim, chụp ảnh.

Clip do Hùng phát tán trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận mang sắc thái tiêu cực với thông tin sai sự thật. Khi được người dùng mạng xã hội góp ý, Lê Việt Hùng không tự điều chỉnh hành vi mà còn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lực lượng Cảnh sát giao thông.