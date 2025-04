Nhiều ca tai biến sau thẩm mỹ mắt, bác sĩ chỉ 5 lưu ý giúp chị em tránh "tiền mất, tật mang"

Tin lời quảng cáo "có cánh" làm mắt đẹp chỉ sau 60 phút, không đau và giá "siêu hạt dẻ" tại một spa trên mạng xã hội, chị H.P. (30 tuổi, TPHCM) gặp phải tình trạng mắt nặng như có vật lạ đè lên và khó khăn khi mở ngay sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Về sau, chị thấy mắt mình càng trũng sâu, sẹo càng to và cứng ở cải hai bên mắt nên vội vàng tìm đến BS CKI khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Ngô Gia Long (BS Jack Long), Phòng khám Thẩm mỹ viện Tấm.

Chị H.P. được chẩn đoán bị thiếu da, nếp mí đính sâu, thiếu mỡ, sẹo cứng và co kéo ở vùng nếp mí 2 bên, mắt bị nhược cơ, giới hạn tầm nhìn.

BS CKI khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Ngô Gia Long (BS Jack Long)

Sau khi thực hiện làm đẹp ở 1 spa, chị H.P. bị tình trạng mí mắt đính quá sâu, sẹo nếp mí quá dày, góc mắt bị hở, nhược cơ mi nhẹ

BS Jack Long chia sẻ: "Bệnh nhân H.P. bị đứt cơ nâng mi, mắt không mở được, không nhắm được do người thực hiện trước đó can thiệp quá sâu trong quá trình phẫu thuật. Tổn thương mạng tĩnh mạch vùng quanh mí làm mắt chảy máu nhiều, sưng nề, chèn ép nếp mí, mắt không mở được những ngày đầu gây tâm lý hoảng sợ. Trường hợp này cần phải can thiệp chuyên khoa sâu để nối cơ nâng mi".

Với trường hợp của bệnh nhân này, BS Jack Long cho biết do mí của chị P đang bị đính sâu và to nên cần phải cắt sửa mí và hạ sa mí. Thứ 2 là cần phải chỉnh cơ và cắt lọc mô sẹo cứng, giải phóng sẹo nếp mí đính sâu. Bệnh nhân cũng cần phải ghép mỡ trung bì vì mắt đang bị trũng sâu, thiếu mỡ, chống dính mô sẹo.

Đáng nói, trường hợp bệnh nhân tìm đến bác sĩ trong tình trạng vùng mắt đã bị "can thiệp nát" không phải là hiếm. "Nhiều ca biến chứng đến với chúng tôi trong tình trạng đã quá muộn, phải chỉnh sửa nhiều lần, thậm chí có trường hợp để lại di chứng vĩnh viễn. Với tình trạng mắt đã sửa, can thiệp nhiều lần, mắt thiếu da, có những trường hợp mắt nhắm không kín trong thời gian đầu; có nhiều mô xơ mô sẹo, cần xử lý hết được mô sơ mô sẹo và ghép thêm mỡ trung bì, đối với những trường hợp thiếu da quá nhiều sẽ không thực hiện được", BS Jack Long cho hay.

Các biến chứng thường gặp sau phẫu thuật thẩm mỹ mắt - Khó nhắm mắt hoặc không thể nhắm kín hoàn toàn. - Sụp mí thứ phát do tổn thương cơ nâng mi. - Nhiễm trùng, tụ máu vùng mí. - Lộ sẹo, bất cân đối hai bên chân mày hoặc mí mắt. - Cơ mí yếu, hai nếp mí không đều. - Nếp mí quá to, trợn.

5 lưu ý tránh tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ mắt

Để tránh những tai biến đáng tiếc, chuyên gia khuyến cáo chị em khi có nhu cầu làm đẹp nên lưu ý:

1. Nhận biết được cơ sở thẩm mỹ uy tín một cách nhanh chóng ngay từ biển hiệu. Trên biển hiệu phòng khám có ghi rõ số giấy phép hoạt động của phòng khám.

"Cơ sở nào được đề trên biển hiệu là "phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ" hoặc "phòng khám chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" hay "bệnh viện thẩm mỹ" thì đó là các cơ sở uy tín, đã được cấp phép của cơ quan chức năng . Hiện nay, nhiều cơ sở chỉ để ở biển hiệu: "Thẩm mỹ viện A, B, C…" hoặc "Viện thẩm mỹ A, B, C…" khiến các chị em nhầm tưởng, không phân biệt được đó là spa hay phòng khám thẩm mỹ", BS Jack Long lưu ý.

- Theo quy định, spa chỉ được thực hiện các dịch vụ làm đẹp không xâm lấn (không được thực hiện tiêm filler, tiêm Bap...).

- Phòng khám thẩm mỹ thì được phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn ở mức độ tiểu phẫu (làm mắt, nâng mũi, tiêm filler…) nhưng không được thực hiện dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn ở mức độ đại phẫu.

- Còn bệnh viện thẩm mỹ thì được thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn ở mức độ đại phẫu (nâng mông, nâng ngực, hút mỡ bụng…)

2. Nên kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho mình. Bên cạnh đó, có thể tra cứu chính chỉ hành nghề của bác sĩ trên cổng thông tin của sở Y tế.

3. Cơ sở vật chất của thẩm mỹ viện cũng là thước đo quan trọng. Một cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn cần có phòng mổ vô trùng riêng biệt, được trang bị đầy đủ thiết bị y khoa, thuốc men… Tại phòng khám, các bác sĩ chỉ được thực hiệu tiểu phẫu và thực hiện gây tê tại chỗ.

4. Trước khi quyết định phẫu thuật, cần được khám trực tiếp, đánh giá cấu trúc vùng mắt và nghe tư vấn kỹ lưỡng về rủi ro và kỳ vọng sau phẫu thuật.

5. Một người không nên phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt quá nhiều lần trong suốt cuộc đời. Mỗi ca can thiệp phải cách nhau ít nhất 6 tháng, thậm chí 1 năm nếu phẫu thuật lần trước có dấu hiệu biến chứng hoặc cần hồi phục hoàn toàn mô tổn thương.

"Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể đánh đổi sức khỏe chỉ vì mong muốn thay đổi vận mệnh. Hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn đúng nơi – đúng người – đúng phương pháp để giữ gìn vẻ đẹp một cách an toàn và bền vững", BS Jack Long nhắc nhở.