Giá vàng nhẫn gần 68 triệu đồng/lượng, người ôm vàng lãi đậm

Hôm nay, (3/3), giá nhẫn tròn trơn ghi nhận chạm mốc gần 68 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn 66,78– 67,98 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra. Chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

(Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 được Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở mức thấp hơn, lần lượt là 65,25- 66,4 triệu đồng/lượng và 65,25 - 66,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nếu so với thời điểm đầu năm 2024, người mua vàng nhẫn có thể thu về khoản lãi lên tới 3,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với thời điểm khoảng 1 năm trước, người mua vàng nhẫn lãi ước tính 19%, tương đương khoảng 10 triệu đồng. Mức lãi này cao hơn so với mức lãi gửi tiết kiệm hiện nay.

Trong khi đó, vàng SJC sau khi lên gần 81 triệu đồng/ lượng thì quay đầu giảm. Cụ thể, Bảo tín Minh Châu hiện niêm yết vàng SJC ở mức 77,85-80,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC được niêm yết tại Tập đoàn Doji là 65 - 80,25 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TPHCM, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết vàng SJC 78-79 triệu đồng/lượng.

Dự báo về giá vàng trong nước, các chuyên gia cho rằng, với tình trạng khan hiếm nguồn cung nguyên liệu, giá vàng còn có thể tiếp tục tăng. Mặt khác, tâm lý người dân chuộng bỏ tiền vào vàng như hình thức tích trữ tài sản khi các kênh đầu tư khác chưa có biên độ sinh lời hấp dẫn.

Ở góc nhìn khác, giá vàng có thể điều chỉnh phụ thuộc vào kịch bản điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, trường hợp Ngân hàng Nhà nước chưa có chính sách can thiệp vào thị trường vàng, giá vàng có thể tăng trước dựa trên kỳ vọng vào Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu.

Ngược lại, giá vàng sẽ có xu hướng giảm, khi nguồn cung vàng gia tăng cũng như chính sách ngưng độc quyền vàng miếng SJC.

Ông Ngô Thành Huấn, CEO Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT khuyến nghị, khi giá vàng tăng mạnh từ 5-10%, người dân không nên đổ tiền vào mua vàng. Thay vào đó, nhà đầu tư nên mua vàng ở nhịp giảm mạnh từ 5-10%. Bởi nếu chạy theo giá vàng tăng, người dân có thể rơi vào tình trạng đu đỉnh.

Theo dự đoán của ông Huấn, giá vàng tăng cao nhất trong năm 2024 chỉ ở chạm mốc 85 triệu đồng/ lượng. Ông Huấn còn khuyến nghị thêm, trong danh mục đầu tư năm 2024, vàng nên giữ quanh mức tỷ trọng 10%.