Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 19/6

Đầu giờ sáng ngày 19/6 tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi ở DOJI, giá vàng miếng được áp dụng 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 9999 là 149,0 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trơn với giá lần lượt là 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng và 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa giảm mạnh và mất mốc 4.200 USD/ounce. Hiện kim loại quý màu vàng đứng ở mức 4.184 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD so với sáng hôm qua.

Theo Kitco News, giá vàng giảm và bạc cũng lao dốc khi USD thử thách đỉnh năm và giới giao dịch tiếp tục điều chỉnh lại kỳ vọng theo tín hiệu “lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách hôm thứ Tư.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Năm, qua đó thu hẹp một phần đà giảm sau Fed của phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 7.500,58 điểm, Nasdaq Composite tăng 1,9% lên 26.517,93 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average nhích 0,1% lên 51.564,70 điểm. Chỉ số Russell 2000 tăng 2,1% lên 2.979,77 điểm.

Fed đã nhất trí giữ nguyên biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75%. Tuy nhiên, tuyên bố chính sách và các dự báo mới vẫn duy trì rủi ro tăng lãi suất. Tuyên bố của Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% và một phần phản ánh các cú sốc nguồn cung tại một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Các dự báo cập nhật cho thấy lãi suất quỹ liên bang trung vị năm 2026 ở mức 3,8%, hàm ý Ủy ban Thị trường Mở Liên bang chưa vội quay trở lại chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Phản ứng của thị trường sau cuộc họp Fed tiếp tục bị chi phối bởi lãi suất và đồng USD. Đợt bán tháo ngay sau cuộc họp phản ánh lộ trình chính sách mang tính “diều hâu” hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, nhịp phục hồi của chứng khoán trong ngày thứ Năm cho thấy giới đầu tư đang xem giá dầu giảm như một yếu tố bù đắp vĩ mô trước thông điệp thắt chặt hơn từ Fed.

Đối với nhóm kim loại quý, vị thế thị trường trở nên mong manh hơn. Vàng không giữ được ngưỡng 4.300 USD/ounce rồi sau đó đến 4.200 USD do đà tăng của đồng USD khiến điều kiện tài chính thắt chặt hơn và gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi.

Việc thị trường định giá lại lãi suất ở phần đầu đường cong lợi suất hiện vẫn là động lực rõ ràng hơn so với nỗi lo tăng trưởng. Vì vậy, khả năng mua bù bán khống của vàng và bạc sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đồng USD hạ nhiệt hoặc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đảo chiều giảm.