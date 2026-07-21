Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 21/7

Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 21/7 đi ngang sau phiên giảm mạnh trước đó. Cụ thể, vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ giao dịch ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn ở chiều mua vào với 142,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,9 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua - bán tại 141,5 - 145 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng. DOJI có giá cao nhất ở chiều bán ra, ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,5 145 143 146 PNJ 141 145 142,5 146 DOJI 142 146 143 146 Bảo Tín Minh Châu 142,4 146,4 142,4 146,9 Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 146,4 143 146

Trên thị trường quốc tế , giá vàng ghi nhận đầu phiên sáng dao động quanh 4.014 USD/ounce,tăng 0,18 % so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng đã giảm 0,24% trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Hai do những diễn biến trong cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao và làm lu mờ triển vọng về lãi suất của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,4%, trong khi chỉ số USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông để đáp trả việc Washington không kích các thành phố của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, cũng tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tiếp tục đi lên sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một tháng, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

"Giá năng lượng tăng mạnh tiếp tục là tâm điểm khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại rằng mức lạm phát thấp hơn kỳ vọng được công bố tuần trước có thể sẽ không đủ để ngăn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào cuối năm nay", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cùng nhiều quan chức Fed cho rằng lãi suất có thể vẫn cần được nâng thêm nhằm kiểm soát lạm phát dai dẳng, qua đó làm gia tăng những tranh luận về định hướng chính sách tại các cuộc họp sắp tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 83%, tăng từ 73% của một tuần trước.

Dù vậy, ông Meger cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ ưu tiên điều chỉnh bảng cân đối kế toán thay vì tiếp tục tăng lãi suất ngay. "Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ sử dụng các công cụ liên quan đến bảng cân đối kế toán và chưa nâng lãi suất cho đến cuối năm. Nếu kịch bản này dần được thị trường phản ánh trong một hoặc hai tháng tới, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá vàng và gây áp lực giảm lên đồng USD", ông nói.