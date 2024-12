Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay 24/12: Quay đầu giảm

Đến 9h45' sáng nay, các nhà vàng đã điều chỉnh lại giá vàng SJC, giảm nhẹ so với chốt phiên chiều qua với mức giảm trung bình 200.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm tương tự với mức giảm trung bình 100.000 - 200.000 đồng ở chiều mua vào hoặc bán ra.

Cụ thể, Công ty SJC hạ giá vàng SJC về mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh về mức 82,3-84,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá tương tự cùng thời điểm mở cửa phiên giao dịch vào sáng qua.

Nhà vàng PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn và giá vàng miếng ở mức 83,6-84,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 82,5-84,3 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng ở mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhà vàng DOJI điều chỉnh giá vàng SJC về mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn đang niêm yết ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp Mi Hồng tại TP.HCM cũng đang niêm yết giá nhẫn ở mốc 83,2-84,2 triệu đồng/lượng, còn giá vàng SJC giữ ở mức 83,7-84,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang là nhà vàng đưa ra mức giá mua vào đối với vàng nhẫn và vàng SJC cao nhất trong các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay.

Bảng giá vàng nhẫn và giá vàng miếng cập nhật lúc sáng nay, 24/12. (Đơn vị: triệu đồng/lượng)

Trên thị trường quốc tế, theo giờ Việt Nam, sáng nay 24/12, giá vàng thế giới đang dao động ở mốc 2.619 USD/ounce, giảm 10 USD mỗi ounce so với phiên sáng qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương mức 80 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí. Kể từ đầu tuần trở lại đây, giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch. do chịu áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Chỉ số DXY trong phiên đầu tuần tại Mỹ đạt trên 108,22 điểm, tăng 0,54% so với phiên cuối tuần trước.

Vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do đồng USD mạnh lên kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell cho biết hôm 18/12, rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không mạnh tay cắt giảm lãi suất vào năm sau.