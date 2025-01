Giá vàng sẽ ra sao khi ông Trump nhậm chức?

Tuần qua, những bất ổn xung quanh các chính sách của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và việc gia tăng đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong kỳ họp sắp tới đã đẩy giá vàng tăng.

Giá vàng tăng 0,5% trong tuần, là tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.701,03 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2025 ở mức 2.748,70 USD. Hôm thứ Năm (17/1), giá vàng đạt mức cao nhất trong vòng một tháng, chỉ còn cách 65,5 USD so với mức cao nhất mọi thời đại ( 2.790,15 USD). Dữ liệu lạm phát cơ bản của Mỹ yếu hơn dự kiến đã làm gia tăng suy đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất một lần trong năm 2025.

Trong nước, giá vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức 84,90 – 86,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi nhiều so với mức 84,8 – 86,8 triệu đồng/lượng cách đây một tuần; trong khi vàng nhẫn giá 84,70 - 86,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), so với mức 84,8 - 86,6 triệu đồng/lượng.

Các thị trường hiện đang háo hức chờ đợi lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1 và các mức thuế quan thương mại rộng rãi của ông dự kiến sẽ tiếp tục làm bùng nổ lạm phát và gây ra các cuộc chiến thương mại, có khả năng làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi như một nơi trú ẩn an toàn. Giới phân tích dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 2 lần vào cuối năm 2025, thậm chí số lần hạ lãi suất sẽ còn nhiều hơn thế.

Diễn biến giá vàng tuần qua.

Kết quả khảo sát của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan phổ biến trong giới chuyên gia cũng như giới kinh doanh.

"Trừ khi có bất kỳ vấn đề lớn nào với lễ nhậm chức, tôi dự đoán giá vàng sẽ vững ở mức cao trong tuần tới", Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. "Mọi người đều có thái độ 'chờ đợi và xem xét' đối với các chính sách của Tổng thống Trump và những tác động mà chúng có thể gây ra cho nền kinh tế. Một tuần đơn giản là không đủ thời gian để thấy bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ cần phải đợi lâu hơn để thấy tác động".

“Tôi vẫn giữ quan điểm giá sẽ tăng, ngay cả khi tôi nghĩ rằng có thể có giai đoạn giá giảm”, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết. “Vàng vừa phá vỡ khỏi một tam giác đã hình thành trong vài tháng qua. Giá giao ngay đang cố giữ trên mức kháng cự 2.721 USD”.

"Các nhà phân tích cho biết giá vàng sẽ tăng nhưng lý do đằng sau việc tăng giá đã thay đổi. Ban đầu là do những bất ổn địa chính trị và nhu cầu tăng cao đối với vàng như một nơi trú ẩn an toàn đã khiến giá tăng. Trong những ngày gần đây, yếu tố này đã mất đi sức hút khi lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần đã được thỏa thuận giữa Israel và Hamas”, ông Stanley nói.

“Trong khi đó, kỳ vọng về lãi suất gần đây đã trở lại là tâm điểm chú ý”, nhà phân tích hàng hóa Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết . “Sau dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, thị trường một lần nữa nhận định Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều thêm một chút. Điều này đã ngăn chặn đồng USD tăng giá và dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trước đó không ảnh hưởng đến giá vàng. Do đó, chúng ta có thể nói về phản ứng bất đối xứng của thị trường ở đây. Những đợt như vậy thường không kéo dài. Do đó, chúng tôi hoài nghi về việc giá vàng có thể duy trì được mức cao hay không. Điều này đòi hỏi phải tăng thêm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm.”

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng có nhiều động lực thúc đẩy vàng tăng giá hơn nữa. “Mỗi khi giá giảm thì lượng mua vào tăng lên. Các ngân hàng trung ương cũng đã vào cuộc và dự báo sẽ tiếp tục mua vàng vào.

Ông Grady vẫn lạc quan về thị trường vàng trong toàn bộ năm 2025. “Tôi nghĩ giá sẽ đạt 300 USD”, ông nói. “Điều duy nhất là chúng ta phải xem là thuế quan của Mỹ sẽ thay đổi như thế nào. Ý tôi là, vàng là một thị trường vật chất, sau khi giao dịch được di chuyển từ New York đến London rồi lại quay về New York”. “Thuế quan của ông Trump chắc chắn đang ảnh hưởng đến thị trường vàng vật chất”.

Tuần này, 11 nhà phân tích trên thị trường Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, trong đó gần 2/3 số người được hỏi dự đoán giá vàng sẽ tăng trong những ngày tới. Bảy chuyên gia khác, hay 64%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi hai nhà phân tích, tương đương 18%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm và hai nhà phân tích khác chọn cách đứng ngoài cuộc cho đến khi bức tranh trở nên rõ ràng hơn.

Trong khi đó, 156 phiếu khảo sát trên Phố Chính cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ đắn đo hơn một chút khi dự báo. Theo đó, 105 nhà giao dịch bán lẻ, hay 64%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 34 nhà phân tích khác, hay 22%, dự kiến giá kim loại màu vàng sẽ giảm. 17 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần 20-24/1/25.

Lịch sự kiện kinh tế tuần tới khá ảm đạm, nhưng có một sự kiện chính trị lớn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường: Lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Hai. Cùng với vấn đề này, các nhà giao dịch sẽ lắng nghe thêm các dấu hiệu về phạm vi và chi tiết cụ thể của các mức thuế quan mà ông đề xuất.



Tham khảo: Kitco News