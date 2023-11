Giá vàng SJC tăng dựng đứng, "mở mắt" ra đã có lãi thêm 1 triệu đồng/lượng

Cụ thể tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 72,5 – 73,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Mức giá hiện nay cũng đã tiến lên gần mức đỉnh lịch sử là hơn 74 triệu đồng/lượng (tháng 3 năm 2022). Giá vàng nhẫn 9999 tại đây cũng duy trì mức cao kỷ lục, niêm yết 60,65-61,75 triệu đồng/lượng.



Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 72,3-73,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24k không thay đổi so với cuối ngày hôm qua, ở mức 60,5-61,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC đã tăng lên 72,65-73,5 triệu đồng/lượng, cao hơn sáng hôm qua tới 1,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 24k tại đây cũng vượt mốc 62 triệu đồng/lượng, đang được niêm yết 61,12-62,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao đã đem lại khoản lãi đáng kể cho nhiều nhà đầu tư trong năm nay. Nếu mua vàng nhẫn vào hồi đầu năm và bán ra thời điểm này, nhà đầu tư có lãi khoảng 7 triệu đồng/lượng, tức lãi hơn 13%, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng.

Giá vàng SJC cũng đã tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay. Loại vàng này chủ yếu đi ngang trong suốt 9 tháng đầu năm và bắt đầu có nhịp tăng mạnh kể từ tháng 10. Đặc biệt trong khoảng 1 tháng trở lại đây, vàng SJC có nhiều phiên còn tăng mạnh hơn giá vàng nhẫn tròn trơn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 2.015,7 USD/ounce, tương đương 59,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí) khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng SJC tới 14 triệu đồng/lượng.

Hiện đồng USD suy yếu là động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt đã giảm xuống còn 103,16 điểm, thấp nhất trong 3 tháng và giảm mạnh so với mức 107 điểm cách đây 1 tháng. Thêm vào đó, tình hình địa chính trị căng thẳng ở khu vực Trung Đông, ở Ukraine cũng giúp vàng trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư bởi đây luôn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các thời kỳ bất ổn.