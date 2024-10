Giá vàng tăng cao kỷ lục, Hội đồng Vàng thế giới và chuyên gia đồng thuận đưa ra dự báo “nóng” gì?

Tính đến chiều 31/10, giá vàng miếng SJC đã lên 88 – 90 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng giá lên mức cao chưa từng có là 88,63 – 89,63 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây là mức giá cao chưa từng có của vàng nhẫn trong lịch sử ở Việt Nam. Dù giá vàng liên tục tăng cao nhưng theo ghi nhận của PV, nhiều người vẫn đến mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng kinh doanh vàng lớn đều thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC, đồng thời chỉ mua vào chứ không bán ra.

Trong khi đó, trong phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng mạnh, khi đạt mức cao kỷ lục là 2.790,15 USD/ounce. Đây là mức giá đã tăng 6% trong tháng 10 này.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng thế giới tăng cao là do ảnh hưởng của cuộc bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy, cuộc đua giành chiến thắng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày càng trở nên gay cấn.

Kỷ lục chưa từng có về vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng tăng vì ảnh hưởng của cuộc bầu cử Mỹ và tình hình địa chính trị bất ổn. Ảnh: Haberler

Ông Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, nhận định: " Giá vàng tăng do ảnh hưởng của cuộc bầu cử Mỹ. Các nhà giao dịch tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn ".

Trên thực tế, vàng thỏi được coi như khoản đầu tư an toàn, nhất là trong thời kỳ mà cả kinh tế và địa chính trị bất ổn như hiện nay.

Bên cạnh đó, việc giới đầu tư quan tâm mạnh đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo bảng lương vào cuối tuần, cũng là yếu tố ảnh hưởng tới giá vàng.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) về xu hướng nhu cầu vàng trong quý III công bố ngày 31/10, tổng nhu cầu vàng trên thế giới lên tới 1.313 tấn, tăng thêm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng kỷ lục trong quý III.

Theo WGC, tính đến hết quý III/2024, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổng nhu cầu về vàng trên thế giới vượt quá 100 tỷ USD, vì các các khoản đầu tư mạnh mẽ trong bối cảnh giá vàng đang tăng cao kỷ lục.

Trong quý III, nhu cầu đầu tư vàng trên toàn cầu lên 364 tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do sự thay đổi về nhu cầu đối với các quỹ giao dịch hoán đổi vàng (ETF), chủ yếu từ các nhà đầu tư phương tây. Hiện nay, các quỹ ETF đang nắm giữ thêm 95 tấn vàng. Đồng thời đây cũng là quý đầu tiên ghi nhận các quỹ ETF có sự tăng trưởng đáng kể, tính từ quý I/2022.

Giá vàng trong thời gian tới sẽ thế nào?

Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng vẫn có thể tăng trong thời gian tới. Ảnh: CNBC

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, nhận định rằng: " Giá vàng vẫn tăng mạnh khi nhu cầu về đầu tư tăng. Rủi ro địa chính trị, lo ngại về suy thoái kinh tế cùng giá vàng tăng vọt là những yếu tố làm cho các con số này gia tăng đáng kể, ngay cả khi giá vàng tăng cao kỷ lục có thể khiến một số người mua phải dè chừng ".

Vị chuyên gia này thông tin thêm, tình hình căng thẳng địa chính trị toàn cầu, các lo ngại về tình hình chính trị và kinh tế và sự kỳ vọng giá vàng tăng đã duy trì sự quan tâm của các nhà đầu tư ASEAN đối với vàng trong quý III vừa qua.

Tuy nhiên, theo báo cáo của WGC, Việt Nam là một trường hợp ngoại lệ so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Theo đó, các quốc gia này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số theo từng năm. Trong khi Việt Nam chứng kiến mức giảm 33% theo quý và mức giảm 10% theo năm về nhu cầu vàng miếng và vàng xu. Theo phân tích của WGC, sự sụt giảm về nhu cầu vàng ở thị trường Việt Nam có thể là vì giá vàng tăng mạnh làm hạn chế hoạt động mua mới.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu, giá vàng tăng cao có thể sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với vàng trang sức. Do đó, cần phải có sự ổn định về giá để thay đổi xu hướng này. Đặc biệt, nhu cầu về vàng trang sức ở Việt Nam trong quý III vừa qua cũng giảm 15% so với quý trước, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tương tự, bà Louise Street, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng thế giới, cho biết tâm lý "sợ bỏ lỡ" trong giới đầu tư được coi là yếu tố chính làm tăng nhu cầu vàng trong quý III/2024. Cụ thể, có nhiều nhà đầu tư vẫn muốn mua vào khi giá vàng tăng. Hơn nữa, do khả năng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, nên các nhà đầu tư đang cân nhắc vai trò của vàng như một kênh lưu trữ an toàn trước tình hình bất ổn chính trị tại Mỹ cũng như những cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

" Trong thời gian tới, sự gia tăng đột biến trong các khoản đầu tư vào vàng được dự đoán là sẽ tiếp diễn. Điều này có thể dẫn đến việc giá vàng cũng như nhu cầu vàng duy trì ở mức cao ", bà Louise Street nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng là một yếu tố có thể làm thay đổi tình hình.

