Giá vàng tăng mạnh trở lại, chuyên gia đưa ra dự báo bất ngờ

Giá vàng thế giới mở đầu tuần mới với đà tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce, sau nhiều phiên dao động trong vùng tích lũy hẹp. Dù đã phá vỡ các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng, giá vàng vẫn còn một khoảng cách đáng kể để lấy lại đỉnh lịch sử trên 4.360 USD/ounce ghi nhận hồi tháng trước.

Giá vàng giao ngay hiện được giao dịch quanh mức 4.123 USD/ounce, tăng gần 3% trong ngày, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại.

Theo đánh giá của Ned Davis Research (NDR), đà phục hồi này có thể đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn kéo dài hai tuần qua. Trong báo cáo mới nhất, ông Tim Hayes, Chiến lược gia trưởng toàn cầu của NDR cho rằng mức giá hiện tại đang mở ra cơ hội mua hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

"Môi trường vĩ mô hỗ trợ cho vàng hầu như không thay đổi so với trước đợt bán tháo, vốn chỉ là giai đoạn chốt lời ngắn hạn. Khi áp lực bán đã qua, vàng đang ở vị thế thuận lợi để hướng đến một đợt lập đỉnh mới," báo cáo của NDR nêu rõ.

Theo NDR, chỉ số biến động giá vàng (Gold Volatility Index) là yếu tố đang thu hút sự chú ý. Trái với thị trường chứng khoán, nơi biến động tăng thường đi kèm rủi ro, thì với vàng, mức biến động cao lại thường báo hiệu giai đoạn tăng giá mạnh.

Khi chỉ số biến động 150 ngày của vàng vượt trung bình 1 năm trên 15%, giá vàng trung bình tăng hai con số mỗi năm. NDR cho biết, đà tăng kéo dài suốt hai năm qua của vàng diễn ra cùng xu hướng biến động gia tăng.

Ngoài ra, chỉ báo tổng hợp Gold Watch của NDR hiện đang ở mức trên 70%, cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng tăng giá. Dù các yếu tố kỹ thuật đang ủng hộ xu hướng tăng, sự hồi phục của đồng USD sau cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là một rào cản đáng chú ý.

Sau khi Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn, đồng bạc xanh đã thu hút dòng tiền trú ẩn ngắn hạn. Tuy vậy, thị trường vẫn đặt cược khoảng 60% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

NDR nhận định, đà tăng của USD khó duy trì lâu dài, bởi các yếu tố dài hạn bất lợi cho đồng tiền này vẫn còn, bao gồm chênh lệch lãi suất giảm và tâm lý quá lạc quan của giới đầu tư. Theo NDR, giai đoạn điều chỉnh vừa qua đã giúp thị trường "hạ nhiệt" và loại bỏ bớt các vị thế đầu cơ ngắn hạn. Tâm lý hiện chuyển từ quá hưng phấn sang thận trọng, tạo điều kiện cho một đợt tăng bền vững hơn trong thời gian tới.

"Khi mô hình dài hạn vẫn duy trì tín hiệu tăng, chúng tôi sẽ theo dõi để xác nhận xem mô hình ngắn hạn có đảo chiều sang xu hướng tăng, củng cố khả năng đà phục hồi đã quay trở lại," báo cáo viết.

Về rủi ro, NDR cho biết vẫn theo dõi diễn biến lợi suất thực của trái phiếu Mỹ, yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến kim loại quý. Nếu lợi suất thực vượt 3,5%, đây sẽ là tín hiệu cảnh báo cho đà tăng của vàng.

Sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng đang cho thấy dấu hiệu lấy lại xung lực tăng, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường ổn định, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed và diễn biến biến động tích cực. Nhiều nhà phân tích nhận định triển vọng giá vàng hướng đến cuối năm 2025 vẫn duy trì xu hướng tăng, với khả năng thiết lập đỉnh mới nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục thuận lợi.

(Theo Kitco News)