Giá vàng tăng thẳng đứng, chuyên gia nước ngoài: “Người nào giờ mới mua vàng thì như ăn cỗ mà đến muộn một chút!”

Vàng thường được xem là kênh đầu tư trú ẩn an toàn, đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính. Hiện tại, giá vàng đang tăng vọt do lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu và khả năng khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể đã đạt đỉnh.

“Chúng ta có lẽ đang ở gần mức lạc quan tối đa đối với vàng tại thời điểm này”, ông Sameer Samana, trưởng bộ phận cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực tại Viện Đầu tư Wells Fargo cho biết. Những nhà đầu tư đuổi theo lợi nhuận có thể sẽ hối hận về sau.

“Vàng đang bị mua quá mức”, Samana nói. “Mua vàng lúc này giống như việc bạn đi ăn cỗ mà đến hơi muộn một chút. Không có nghĩa là bữa ăn đã kết thúc, nhưng bạn chắc chắn không phải người đến sớm”. (Nguyên văn: Buying gold right now, you’re coming a little late to the party. It doesn’t mean it’s over, but you’re not early).

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã lập hơn 10 mức đỉnh kỷ lục và hiện đang giao dịch trên 3.000 USD/ounce. Dù một số chuyên gia cho rằng giá vàng đã gần đạt đỉnh, những người khác lại cho rằng vẫn còn dư địa tăng trưởng.

“Dù giá vàng đang ở mức cao nhất mọi thời đại, thực tế là trong vài năm tới nó vẫn có thể tăng tốc,” ông Jordan Roy-Byrne, người sáng lập The Daily Gold – một trang chuyên về vàng, bạc và cổ phiếu khai khoáng – chia sẻ.

Đầu tư vào vàng thế nào?

Các chuyên gia thường khuyến nghị nhà đầu tư tiếp cận vàng thông qua quỹ ETF (quỹ giao dịch hoán đổi) gắn với giá vàng vật chất, như một phần của danh mục đầu tư được đa dạng hóa hợp lý, thay vì mua vàng miếng.

Ngoài ra, các cố vấn tài chính nhìn chung khuyên nên giới hạn tỷ trọng vàng ở mức một con số thấp (dưới 3%) trong tổng danh mục đầu tư.

Vàng có xu hướng thể hiện khá tốt khi nhà đầu tư lo ngại về lạm phát, ông Samana nói – những nỗi lo đã bùng phát sau chính sách thuế mới của chính quyền Trump. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: “Trong suy thoái, vàng hiếm khi thể hiện tốt. Thay vào đó, trái phiếu mới thực sự phát huy giá trị”.

Một lựa chọn khác là mua vàng vật chất (vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn). Theo ông Roy-Byrne, đây giống như một hình thức "bảo hiểm tài chính", hơn là một phần trong danh mục đầu tư.

Người tiêu dùng, đặc biệt là những người bình thường, có vẻ thích cách tiếp cận này. Khi Costco bắt đầu bán vàng 1 ounce vào năm ngoái, doanh thu tăng vọt. Các nhà phân tích tại Wells Fargo ước tính nhà bán lẻ này thu về tới 200 triệu USD mỗi tháng chỉ từ việc bán vàng.

Tuy nhiên, ông Samana nói rằng việc mua vàng vật chất trong thời điểm bất ổn chỉ hợp lý nếu nhà đầu tư thực sự lo sợ hệ thống tài chính sụp đổ — khi đó, vàng vật chất có thể giúp giao dịch đổi hàng hóa, dịch vụ theo lý thuyết.

Trang sức vàng là một câu chuyện khác. Giá trị cơ bản của nó gắn liền với hàm lượng kim loại quý. Những món có hàm lượng cao như 18K trở lên thường giữ giá tốt hơn, dù có thể không bền nếu đeo hằng ngày.

“Trang sức chất lượng cao... nếu được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa mang lại giá trị tinh thần, vừa có tiềm năng lợi ích tài chính”, ông Schmidt nói.

Tay nghề thủ công và tính nghệ thuật cũng đóng vai trò lớn trong việc giúp một món trang sức tăng giá trị theo thời gian, đặc biệt nếu đến từ các thương hiệu cao cấp như Cartier, Van Cleef & Arpels hay Tiffany & Co.

Một năm trước, Giám đốc điều hành Tiffany – ông Anthony Ledru – cho biết trang sức cao cấp thậm chí có thể xem là “miễn nhiễm với suy thoái”.

“Con người đã đầu tư vào trang sức từ thời cổ đại", ông Schmidt nói. “Có gì đó rất an tâm về mặt tâm lý khi bạn được cầm nắm một khoản đầu tư trên tay, nhất là khi thị trường tài chính nhiều biến động".

Có nên mua vàng lúc này?

Dù hiện tại thị trường rất bất ổn do tác động của thuế quan, bà Winnie Sun, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Sun Group Wealth Partners (California) cho biết: “Chúng tôi không chủ động khuyến nghị khách hàng tăng tỷ trọng vàng lúc này”. Thay vào đó, bà khuyên giữ tiền mặt nhiều hơn, đảm bảo quỹ khẩn cấp đầy đủ, và phân bổ lại dựa trên các mục tiêu tài chính thay đổi.

Ông Baker, chủ tịch Apex Financial Services cho rằng “việc bổ sung vàng và các hàng hóa khác là ý tưởng hợp lý về dài hạn”. Ông khuyến nghị thêm vàng vào danh mục qua các quỹ ETF. Còn về vàng vật chất, ông nói: “Nếu mua một ounce vàng ở Costco khiến bạn cảm thấy an tâm, thì cứ mua thôi”. Nhưng điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm và chi phí đi kèm như: cất giữ, bảo hiểm và bảo vệ tài sản.

