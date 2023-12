Giá vàng trong nước sáng 5/12 quay đầu rớt mạnh

Tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giảm tới 900 nghìn đồng/lượng so với sáng hôm qua, hiện niêm yết còn 72,7-73,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24k cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng xuống còn 61,2-62,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC hiện chỉ còn 72,7-73,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 61,65-62,25 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu sau nhiều ngày liên tiếp niêm yết giá vàng nhẫn trơn 9999 trên 63 triệu đồng/lượng, hôm nay cũng đã điều chỉnh giảm. Loại vàng này tại đây chỉ còn giá 61,58-62,73 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC xuống 72,7 – 73,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 giảm xuống 61,25-62,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi giá vàng thế giới đêm qua (4/12 giờ Việt Nam) cũng lao dốc do động thái chốt lời của nhà đầu tư. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã xuống còn 2.033 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại đạt được hôm 3/12. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương với hơn 60 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,5 triệu so với giá vàng 24k trong nước và thấp hơn tới gần 14 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SJC.

Kim loại quý cũng chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn do đồng USD hồi phục nhẹ. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt từ vùng 102,5 điểm hồi đầu tuần trước, hiện đã tăng lên 103,59 điểm.