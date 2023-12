Vàng có thể đạt 2.400 USD vào năm 2024 nếu điều này xảy ra

Giá vàng đã lập kỷ lục cao chưa từng có trong lịch sử, trên 2.100 USD/once, và có thể sẽ tiếp tục lập những kỷ lục mới nữa do bất ổn chính trị, đồng USD yếu và khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất.

Tất cả những gì mọi người đang nhìn thấy ở vàng là lấp lánh ánh hào quang, sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi giọng điều, hàm ý đang tiến gần hơn đến “trục” được chờ đợi từ lâu, đem lại kỳ vọng Fed sẽ chuyển từ việc tăng lãi suất mạnh mẽ sang đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào đầu năm 2024, có thể vào tháng 3 năm 2024.

Trong phiên giao dịch thứ Hai (4/12) trên thị trường châu Á, giá vàng đã đạt mức kỷ lục cao 2.135,4 USD/ounce.

Giá vàng đang tăng mạnh.

Giá kim loại màu vàng đã tăng trong hai tháng liên tiếp do xung đột Israel - Palestine thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất càng hỗ trợ giá tăng mạnh thêm. Vàng luôn có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị do kim loại này giữ vị thế là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy.

Các nhà phân tích cho biết khả năng Fed sắp cắt giảm lãi suất đang ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường vàng. Tuần trước, khi đồng đô la kéo dài thời gian ở gần mức thấp nhất trong ba tháng, đánh dấu mức giảm hàng tháng (trong tháng 11) mạnh nhất trong một năm, vàng nổi lên như một lựa chọn đầu tư ngày càng hấp dẫn. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí nắm giữ đối với vàng thỏi không sinh lãi, tăng sức hấp dẫn của vàng.

Heng Koon How, Trưởng phòng Chiến lược Thị trường, Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của UOB, thông tin với CNBC qua email: “Sự suy giảm được dự đoán của cả USD và lãi suất trong năm 2024 là động lực tích cực chính cho vàng”. Ông ước tính giá vàng có thể lên tới 2.200 USD vào cuối năm 2024.

Tương tự, nhiều nhà phân tích khác cũng đang lạc quan về triển vọng của vàng thỏi, bởi một khi giữ vững ở mức trên 2.000 USD thì vàng sẽ thỏa sức “cất cánh”.

Theo các chiến lược gia kim loại tại Bank of America, thép sẽ là mặt hàng được giao dịch mạnh nhất trong quý đầu tiên của năm 2024 và kim loại cơ bản sẽ phục hồi trong nửa cuối năm, nhưng mùa hè sẽ là thời điểm vàng tỏa sáng.

Trong báo cáo mang tên Triển vọng Khai thác và Kim loại năm 2024 được công bố gần đây, các nhà phân tích của ngân hàng BofA cho biết mặc dù cuộc chiến ở Trung Đông đã thúc đẩy vàng trong thời gian tới, nhưng “kim loại màu vàng cuối cùng vẫn là một giao dịch dựa trên lãi suất, vì vậy một khi Fed tuyên bố kết thúc chu kỳ thắt chặt” kéo dài, những người mua (vàng) mới nên tham gia vào thị trường”.

Nếu Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, các nhà phân tích của BofA tin rằng vàng có thể kết thúc năm 2024 ở mức 2.400 USD/ounce. Họ viết: “Giá vàng đã tăng trong bối cảnh lãi suất của Mỹ tăng mạnh trong những tuần gần đây”.

Nicky Shiels, người phụ trách bộ phận chiến lược kim loại tại công ty kim loại quý MKS PAMP, cho biết: “Đơn giản là những trở ngại đối với vàng lần này ít hơn so với năm 2011 … đưa giá vượt qua mức 2.100 USD và dự kiến là 2.200 USD/ounce”.

Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự kiến giá vàng sẽ đạt trung bình 2.100 USD trong quý 2 năm 2024, với hoạt động mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương đóng vai trò là chất xúc tác chính thúc đẩy giá cả.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới, 24% ngân hàng trung ương có ý định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, do họ ngày càng bi quan về đồng đô la Mỹ như một tài sản dự trữ.

Ông Melek cho biết: “Điều này có nghĩa là nhu cầu từ khu vực chính thức trong những năm tới có thể sẽ còn cao hơn nữa”, và thêm rằng khả năng xoay trục chính sách của Fed vào năm 2024 cũng có thể được tính đến. Lãi suất thấp hơn có xu hướng làm suy yếu đồng đô la và đồng đô la yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế, do đó thúc đẩy nhu cầu.

Về việc giá vàng sau khi vượt 2.100 USD/ounce đã giảm nhẹ, các nhà đầu tư cho rằng mặc dù thực tế là chúng ta đang tiến gần hơn đến việc Fed xoay trục chính sách, nhưng có thể còn quá sớm để thấy được điều đó… thị trường này đang hơi mệt mỏi. “Chúng ta sẽ cần nhiều chất xúc tác hơn và chúng sẽ xuất hiện dưới dạng dữ liệu kinh tế yếu kém”, ông Melek cho biết.

Các nhà phân tích hàng hóa của TD Securities dự đoán giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 2.019 USD/ounce trong năm 2024. Trong khi TDS lạc quan về giá vàng trước thềm năm mới, họ cũng cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ cần phải kiên nhẫn. Các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 2.100 USD vào quý 2/2024.

“Với lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, ngân hàng trung ương Mỹ khó có thể báo hiệu một đợt nới lỏng sắp xảy ra. Do đó, kim loại màu vàng có thể bị giới hạn trong phạm vi mà không có sự bứt phá bền vững trên ngưỡng 2.100 USD," các nhà phân tích của TD Securities cho biết.

Rania Gule, nhà phân tích thị trường tại XS.com, cho biết các yếu tố chính có thể làm suy yếu sự trỗi dậy của vàng như một nơi trú ẩn an toàn là sức mạnh khiêm tốn của đồng đô la. Đồng tiền này đang cố gắng phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8.

Sắp tới, các nhà giao dịch vàng sẽ chuyển trọng tâm chú ý tới những tuyên bố sắp tới từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là Chủ tịch Jerome Powell. Việc Fed tiếp tục cách tiếp cận ôn hòa có thể mở rộng quỹ đạo tăng giá của vàng.

Với Mỹ, điều kiện tài chính thoải mái nhất kể từ đầu tháng 9 và dự đoán thị trường nghiêng về việc cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm tới, giá vàng tương lai có vị thế tốt để tăng giá, mang đến một lựa chọn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn và biến động thị trường.

