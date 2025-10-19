Giá vàng tuần tới: Giới phân tích hạ kỳ vọng tăng giá

Tuần qua, giá vàng liên tục thiết lập những đỉnh cao nhất lịch sử mới, trong đó đỉnh cao nhất tính đến hiện tại là 4.380 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó giá vàng mất gần 130 USD trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Tuần này, giới phân tích Phố Wall phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng. Theo đó, 15 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, còn 9 người (tương đương 60%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giá sẽ giảm, và 2 người còn lại (13%) nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của một nền tảng thông tin tài chính quốc tế thu hút 265 lượt tham gia, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư cá nhân vẫn ổn định dù giá vàng biến động mạnh.

180 nhà giao dịch (68%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới, 48 người (18%) dự báo giá giảm, và 37 người (14%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Kỳ vọng tăng giá vàng tuần tới đã giảm bớt. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

" Tôi thực sự phấn khởi khi thấy chút bán tháo sáng nay, nhưng xu hướng rõ ràng là tăng. Đồng đô la Mỹ suy yếu, lãi suất được dự đoán sẽ giảm, và sự bất lực của chính phủ Mỹ đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao ", ông Rich Checkan nhận định.

Ông Bob Haberkorn, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures chia sẻ với Kitco News rằng, đợt bán tháo vàng hôm thứ 6 thực chất là đợt bán tháo bạc lan sang thị trường vàng. Ngay cả khi đợt bán tháo diễn ra, ông Haberkorn không cho rằng bất kỳ áp lực bán kéo dài nào sẽ kéo dài sang tuần sau.

“ Tôi nghĩ tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thấy vàng tăng giá. Có những người đang tham gia thị trường này muốn mua vào, cũng có những người không tham gia nhưng muốn mua vào. Tin tức đang tràn ngập khắp nơi vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường và có lẽ chuẩn bị có động thái mua vào từ những người không tham gia thị trường tương lai. Tôi dự đoán mục tiêu tiếp theo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD/ounce trong tuần sau ", ông Haberkorn nhận định.

Ông Phillip Streible, Chuyên gia cao cấp tại Blue Line Futures, cho rằng các nhà đầu tư nên lường trước một số biến động ở mức giá cao này khi các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời. Mặc dù mức giảm mạnh của giá vàng hôm thứ Sáu có vẻ đáng kể, nhưng cần xem xét điều này trong bối cảnh thị trường chung đang phục hồi.

" Chúng ta sẽ chứng kiến một số biến động, nhưng vàng đang trở nên quan trọng hơn như tài sản trú ẩn an toàn khi hoạt động kinh tế yếu kém làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ. Chúng ta có thể thấy giá vàng tiếp tục tăng khi nhu cầu đối của các quỹ ETF được đảm bảo bằng vàng tiếp tục tăng ", ông Phillip Streible nhận định.

Trong khi đó, ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, lại cho rằng giá vàng có thể giảm: “ Tôi mong được thấy nhịp điều chỉnh về quanh mức 4.000 USD/ounce. Đợt tăng này diễn ra một chiều quá lâu, và một nhịp điều chỉnh thực sự sẽ giúp thị trường xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho mốc 5.000 USD/ounce ”.

Có góc nhìn thận trọng hơn, ông Colin Cieszynski - Giám đốc chiến lược thị trường của SIA Wealth Management lại cho biết: “ Tôi giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới. Giá vàng đã có đợt tăng ấn tượng và có thể sắp đến lúc cần tạm nghỉ. Việc giá bạc và bạch kim đang điều chỉnh hôm nay cho thấy đà tăng của nhóm kim loại quý có thể đang chậm lại ”.

Vàng trong nước: Nên mua hay bán?

Tuần qua giá vàng trong nước cũng tăng mạnh và lập đỉnh cao nhất lịch sử khi đạt hơn 153 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư đang nắm giữ vàng nên bán hay tiếp tục giữ? (Ảnh: Công Hiếu).

Lý giải về nguyên nhân giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, đà tăng của giá vàng phần lớn bắt nguồn từ đà tăng kỷ lục của vàng thế giới, hiện đã vượt 4.200 USD/ounce – mức chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

Giá vàng thế giới tăng mạnh do xung đột địa chính trị kéo dài, căng thẳng tại một số khu vực vẫn leo thang, khiến nhà đầu tư toàn cầu tìm đến vàng như “phao trú ẩn an toàn”. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn chưa hạ nhiệt, làm gia tăng tâm lý phòng thủ.

Các ngân hàng trung ương liên tục mua ròng vàng, gia tăng dự trữ để cân bằng rủi ro tiền tệ trong bối cảnh đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ biến động mạnh.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ toàn cầu đang trong chu kỳ nới lỏng, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm đáng kể.

" Khi vàng thế giới tăng cao, giá trong nước bị kéo theo mạnh hơn do nguồn cung vàng miếng hạn chế, tâm lý tích trữ và đầu cơ tăng nhanh, tạo ra độ khuếch đại giá. Điều này lý giải vì sao giá vàng trong nước tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng quốc tế" , ông Huy nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nghị định 232 về xoá bỏ độc quyền và cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng dù có hiệu lực nhưng tác động chính sách cần có độ trễ, các doanh nghiệp cần thời gian hoàn thiện quy trình sản xuất – lưu thông.

Tâm lý kỳ vọng vàng hiện vẫn chưa đảo chiều, khi giá vàng thế giới còn trên 4.000 USD/ounce, người dân vẫn chọn nắm giữ hơn là bán ra.

Đặc biệt, nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ cầu, trong khi nhu cầu tích trữ vẫn cao.

" Tuy vậy, nếu triển khai hiệu quả, chính sách này sẽ dần kéo thị trường trở lại cân bằng, thu hẹp khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới trong trung hạn ", ông Huy nhấn mạnh.

Với bối cảnh hiện tại, ông Huy dự báo vàng thế giới có thể dao động trong vùng 4.000–4.300 USD/ounce trong ngắn hạn, tùy vào diễn biến căng thẳng toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

Tại Việt Nam, nếu nguồn cung được cải thiện và tâm lý đầu cơ giảm bớt, giá vàng nội địa có thể ổn định và thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới, trước khi có thể điều chỉnh nhẹ về mức hợp lý hơn khi thị trường “nguội” dần.

TS. Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng khoa Đầu tư Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhấn mạnh, ngoài chịu ảnh hưởng bởi giá thế giới thì giá vàng Việt Nam còn dễ tăng do khan hiếm nguồn cung. Chính vì thế, giá vàng trong nước hiện cách xa giá vàng thế giới, vượt giá trị thực, khiến người mua chịu thiệt.

“ Giá vàng thế giới đã tăng rất cao và trong ngắn hạn có thể sẽ tăng nữa. Tuy nhiên nếu tình hình căng thẳng địa chính trị dịu đi thì thay vì mua, các quỹ đầu tư sẽ bán vàng ra để lấy tiền đầu tư, từ đó giá vàng sẽ giảm nhiệt ”, TS Nguyễn Hồng Minh cảnh báo.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM cảnh báo, nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá vàng thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn cứ nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư. Với những nhà đầu tư ưa thích "lướt sóng", cần phải vô cùng cẩn trọng khi giá vàng đã lập ngưỡng đỉnh cao đến như vậy. " Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng ", ông nói.

