Giá vé máy bay hạ nhiệt ngay trước kỳ nghỉ lễ: Hành khách cảm giác như bị mắc bẫy

Sắp đến dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, giá vé máy bay trên mạng nội địa được ghi nhận đã "hạ nhiệt" so với thời điểm cách đây hơn một tuần.



Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Những chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và TP HCM khởi hành ngày 29-4 và trở lại vào 3-5, giá vé rẻ nhất của Vietjet Air bán vào ngày 23-4 hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14-4; của hãng Vietravel Airlines với mức giá gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14-4.

Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm, nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay.

Nói về hiện tượng giá vé bay lên xuống thất thường, có lúc giảm đến 30%, chuyên gia kinh tế - PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng giá vé lên xuống do quan hệ cung - cầu chi phối. Bên cạnh đó, giá vé máy bay có nhiều hạng vé khác nhau, dải giá vé với nhiều mức giá khác nhau tùy thời điểm, giờ bay khác nhau, những vé còn sót lại, sát giờ bay cũng được giảm giá để tận dụng công suất... .

"Việc giá vé lên xuống theo từng thời điểm chính là do thị trường điều tiết, tùy thời kỳ, thời điểm, quan hệ cung - cầu thay đổi. Cũng như taxi công nghệ, cân đối trên từng thời điểm, cung - cầu, điều kiện thời tiết để xác định giá cả, không cố định trong khi taxi truyền thống cố định mức giá. Với giá vé máy bay, lúc mua vé hành khách mới biết giá song có thể so sánh trong dải giá vé, cũng như so sánh giữa các hãng khác nhau để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất cho mình"- PGS-TS Ngô Trí Long nói.

Cũng phân tích trên quan hệ cung - cầu, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa TP HCM, cho rằng giá vé máy bay nội địa thời gian qua "nhảy múa" là hiện tượng bất bình thường. Ông đánh giá đây là sai lầm của các hãng bay khi tăng giá quá cao lúc thị trường có nhu cầu, dẫn đến thị trường phản ứng. Sát đến kỳ nghỉ, không nhiều khách mua như dự kiến, giá vé giảm, có chặng bay giá giảm đến 25-30%.

PGS Tống cho biết giá vé máy bay được hãng hàng không điều chỉnh linh hoạt ở từng thời điểm khác nhau với các hạng chất lượng dịch vụ khác nhau, bù trừ cho nhau để có được tổng thu cao nhất.

Nhấn mạnh khách hàng có quyền chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với mình, ông Tống cho rằng do giá vé bay nội địa đồng loạt tăng cao "kịch trần", nhiều khách hàng đã lựa chọn phương thức di chuyển khác, hoặc các đường bay khác, dẫn đến gần thời gian bay cao điểm, giá vé lại thấp. "Đó là do thị trường tự điều phối, đây cũng là bài học mà các hãng hàng không cũng cần rút kinh nghiệm sâu sắc"- ông Tống đánh giá.

Chỉ ra tâm lý của nhiều hành khách mua vé máy bay sớm lại phải mua với giá cao, cảm giác như mình bị "mắc bẫy" khi giá giảm đột ngột, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng các hãng hàng không kinh doanh cần có lợi nhuận, song nên tính toán tăng bao nhiêu là vừa, tăng giá tiệm tiến, tránh tăng quá "lố" như thời gian qua, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và khách hàng.