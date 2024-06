Giá xe Hyundai biến động mạnh: Elantra, Custin... cùng lao dốc, một phiên bản Santa Fe giảm đậm 100 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mới đây đã chính thức công bố giá bán lẻ mới cho 4 dòng xe Hyundai Santa Fe, Custin, Elantra và Venue. Mức giảm dành cho những mẫu xe kể trên dao động từ 20 - 100 triệu đồng.

Cụ thể, các phiên bản của mẫu SUV đô thị hạng A - Hyundai Venue cùng giảm 40 triệu đồng, giá mới dao động từ 499 - 539 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn giảm 20 triệu đồng từ 599 triệu đồng xuống còn 579 triệu đồng. Các phiên bản khác của Elantra gồm 1.6 AT, 2.0 AT, N-Line cùng giảm 30 triệu đồng, giá mới lần lượt là 639 triệu đồng, 699 triệu đồng và 769 triệu đồng.

Tương tự, Hyundai Custin bản tiêu chuẩn và đặc biệt hiện được niêm yết ở mức 820 triệu đồng và 915 triệu đồng, cùng giảm 30 triệu đồng. Còn bản cao cấp được điều chỉnh giảm nhẹ 25 triệu đồng, xuống 974 triệu đồng.

Đáng chú ý, Santa Fe là mẫu xe được Hyundai giảm mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này. Hiện giá bán của mẫu SUV 7 chỗ dao động từ 979 - 1.219 triệu đồng (tùy từng phiên bản), tương đương mức giảm 50 triệu đồng. Riêng Hyundai Santa Fe Hybrid giảm 100 triệu đồng, giá mới là 1.269 triệu đồng.

Đơn vị: triệu VNĐ (Áp dụng từ ngày 18/06/2024)

Được biết, Hyundai Custin và Santa Fe là 2 sản phẩm cao cấp của Hyundai, được chế tạo trên nền tảng N3 Platform toàn cầu.

Theo đó, Hyundai Santa Fe sở hữu thiết kế mang xu hướng "cơ bắp" hơn với lưới tản mạ Crom dạng lục giác sang trọng. Điểm nhấn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật, làm nên nét sang trọng đẳng cấp cho mẫu xe. Santa Fe được trang bị 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng SmartStream 2.5L và động cơ Diesel SmartStream 2.2L cùng tùy chọn hộp số ly hợp kép 8 cấp dạng ướt. Santa Fe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC cùng hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Hyundai Custin là sản phẩm MPV cỡ trung đầu tiên của Hyundai Motor, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9/2023. Xe sở hữu thiết kế Parametric Dynamic đặc trưng với đèn định vị dạng ẩn tích hợp cùng lưới tản nhiệt. Hyundai Custin được trang bị 2 tùy chọn động cơ gồm 1.5 Turbo Smartstream và 2.0 Turbo SmartStream. Xe nổi bật với tiện nghi cửa trượt điện, ghế ngồi sau chỉnh điện cùng hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Hyundai Elantra hiện thuộc thế hệ thứ 7, xe có 4 phiên bản, 3 lựa chọn động cơ gồm 1.6L Gamma, 2.0L Smartstream và 1.6 Turbo Smartstream cho sức mạnh 204 mã lực, lớn nhất trong phân khúc.

Hyundai Venue là mẫu A-SUV cỡ nhỏ, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12/2023. Xe có 2 phiên bản, sử dụng động cơ Kappa 1.0 Turbo cho công suất 120 mã lực cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp thể thao.

Kết thúc tháng 5/2024, tổng doanh số xe Hyundai đạt 4.914 xe, tăng trưởng 14,9% so với tháng 4. Hyundai Santa Fe là mẫu xe bán chạy thứ 2 của hãng với doanh số 496 xe, giảm 6,4% so với tháng trước đó. Hyundai Venue đạt doanh số 295 xe, tăng trưởng 8,9% so với tháng trước. Hyundai Custin đạt 231 xe, tăng trưởng 8,9%. Đặc biệt, Hyundai Elantra ghi nhận mức tăng trưởng doanh số cao nhất lên tới 80,5% khi bán ra 213 chiếc.