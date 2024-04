Giá xe máy Honda ở mức thấp hiếm có: Vision chỉ còn 30 triệu đồng, Winner X, LEAD, ... bán dưới mức đề xuất gần 20 triệu đồng

Ành minh họa.

Honda Vision

Thời điểm gần giữa tháng 4/2024, giá mẫu xe ga quốc dân - Honda Vision đang được bán ra ở mức khá tốt.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Vision đang được đại lý chào bán mức thấp nhất từ 30,99 triệu đồng, dưới đề xuất gần 124.000 đồng. Trong khi đó phiên bản cao cấp có giá 32,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với thời điểm cuối tháng 3 và thấp hơn mức niêm yết 650.000 đồng.

Đối với phiên bản đặc biệt, giá bán ghi nhận tại đại lý là 34,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với cuối tháng 3/2024. Chiều ngược lại, Honda Vision bản cổ điển tăng mạnh 1,7 triệu đồng so thời điểm cuối tháng 3/2024 lên 38,5 triệu đồng, cao hơn 1,9 triệu đồng so với mức niêm yết.

Honda Vario 160

Giá Honda Vario 160 tại đại lý tiếp tục giảm mạnh xuống cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, Vario 160 bản tiêu chuẩn giá là 48,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp, đặc biệt và thể thao lần lượt ở mức 49 triệu đồng, 52,5 triệu đồng và 53 triệu đồng,

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được đại lý hỗ trơ 3,5 triệu đồng đăng ký, gói quà trị giá 1 triệu đồng và 1 điện thoại Samsung Galaxy A05S. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 8,5 triệu đồng.

Honda LEAD

Tương tự các dòng xe tay ga khác của Honda, giá bán của LEAD tại các đại lý cũng giảm mạnh. Ba phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt của Honda LEAD hiện thấp nhất ở mức 38 triệu đồng, 40,5 triệu đồng và 41 triệu đồng (thấp hơn giá đề xuất từ 1,2 - 1,7 triệu đồng).



Honda Winner X

Winner X tiếp tục là mẫu xe giảm mạnh nhất của Honda. Mức giá hiện tại của mẫu xe côn tay này thấp hơn mức niêm yết tới 17 triệu đồng và rẻ chỉ bằng 2/3 đối thủ Yamaha Exciter 155 VVA.

Trong đó, Honda Winner X bản tiêu chuẩn được chào bán với mức giá dao động từ 29 - 31 triệu đồng, tùy từng màu sắc. Phiên bản thể thao và đặc biệt có giá từ 33 - 35 triệu đồng.