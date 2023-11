Giá xe máy lao dốc kỷ lục: Honda Vision chỉ còn 31 triệu đồng, SH, Air Blade, Winner X cùng… bán dưới giá đề xuất

Ảnh minh họa.

Thời điểm đầu tháng 11/2023, tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) hầu hết các mẫu xe máy đều được đại lý giảm giá kịch sàn.

Cụ thể, Honda Winner X bản tiêu chuẩn đang được chào bán với giá dao động từ 28,3 - 31 triệu đồng, tùy từng màu sắc. Bản Thể thao và Đặc biệt của Winner X có giá bán từ 33 - 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua Winner X còn được tặng thêm voucher mua sắm trị giá 3 triệu đồng. Như vậy, giá mẫu xe côn tay này đã thấp hơn giá đề xuất tới 18 triệu đồng.

Tương tự, Honda Vision – mẫu xe tay ga trước từng có thời gian bán chênh lệch tới hàng chục triệu đồng thì nay lại lao dốc mạnh tại đại lý. Theo đó, Honda Vision tiêu chuẩn có giá 31,9 triệu đồng, bản cao cấp đang là 34,5 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng so với tháng trước, và chênh hơn 1,2 triệu so với giá đề xuất). Bản đặc biệt và thể thao lần lượt có giá 36,2 triệu đồng và 38,5 triệu đồng, chênh 1 - 1,5 triệu đồng so với niêm yết là 34,79 triệu đồng và 36,61 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Honda SH - một trong những mẫu xe tay ga hot nhất tại thị trường Việt cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục trong nhiều năm nay. Hiện, giá bán của SH 125i và SH 160i đã về sát mức đề xuất của hãng dao động từ 75 - 104 triệu đồng, tùy phiên bản. Thậm chí, một số đại lý còn chào bán SH với mức giá thấp hơn đề xuất do lượng xe tồn kho còn nhiều.

Tương tự, mẫu xe ga tầm trung - Honda Air Blade được đại lý bán với mức giá thấp hơn giá đề xuất từ 1 - 2 triệu đồng, xuống còn 40,5-41,5 triệu đồng đối với bản 125 cc. Air Blade 160 ABS hiện có giá thực tế thấp hơn 600.000 đồng so với mức niêm yết của hãng.

Ảnh minh họa.

Không đứng ngoài cuộc, cuối tháng 10/2023, Suzuki Việt Nam bất ngờ thông báo giảm giá bán cho một số dòng xe gồm Satria F150, Raider R150 và Burgman 125. Trong đó, Burgman được giảm giá sâu nhất tới 8 triệu đồng, kéo giá xe từ 48,6 triệu đồng xuống còn 40,6 triệu đồng. Ba phiên bản của Suzuki Raider cùng giảm 6 triệu đồng, dao động từ 39,99 - 45,19 triệu đồng. Suzuki Satria F150 giảm 6 triệu đồng, xuống 42,49-47,49 triệu đồng.

Ngoài ra, Yamaha Việt Nam cũng đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn giành cho những khách hàng mua Yamaha Freego, Grande hay Janus như tặng tai nghe Apple AirPods 2 hoặc hưởng chính sách hỗ trợ phí đăng ký xe lên đến 2 triệu đồng. Yamaha Exciter 155 VVA được hỗ trợ phí đăng ký ở mức 5 triệu đồng.