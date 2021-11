Giá xe máy tiếp tục lao dốc kỷ lục, Honda Winner X chỉ còn 29 triệu đồng, Vision, Air Blade… bán dưới giá đề xuất

Theo khảo sát phóng viên, bước sang tháng 11/2021, giá mẫu xe tay côn Honda Winner X tiếp tục nhận ưu đãi từ hãng lên đến 5 triệu đồng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá xe hiện tại chỉ còn 29 - 32 triệu đồng tùy từng phiên bản, thấp hơn giá đề xuất khá nhiều.

Nhiều ý kiến rằng, việc giảm giá của Honda Winner X vào thời điểm này là hoàn toàn cần thiết bởi đối thủ Yamaha Exciter 155 vừa được tung ra thêm 6 phiên bản mới, trong khi Winner X đã hơn nửa năm không có bất kỳ thay đổi nào.

Tương tự, giá các phiên bản xe Honda Vision cũng ghi nhận giảm sâu nhất đến 1 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể, Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn hiện ở mức 29,8 triệu đồng, giảm nhẹ 200.000 đồng so với tháng trước. Trong khi đó, Honda Vision phiên bản cao cấp và đặc biệt đang có giá bán lần lượt là 31,8 và 33 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước. Phiên bản cá tính cao cấp nhất đang có giá 36,3 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng so với tháng trước.

Cùng với đó, giá mẫu xe Honda Lead, Air Blade có mức giảm dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng tại các đại lý.

Ảnh minh họa.

Ngược chiều giảm giá, Honda SH 125/150i lại tăng 1-3 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể, Honda SH 125 CBS 2021 đang được rao bán với giá 81 triệu đồng, Honda SH 125 ABS 2021 có giá 89 triệu đồng (chênh so với giá đề xuất hơn 9 triệu đồng). Honda SH 150 CBS 2021 có giá bán tại đại lý là 98 triệu đồng (chênh 9,21 triệu đồng so với giá niêm yết hãng). Honda SH 150 ABS có giá bán là 108 triệu đồng (chênh hơn 11 triệu đồng so với giá niêm yết hãng).

Không chỉ Honda, các mẫu xe của Yamaha cũng ghi nhận mức giảm sâu trong tháng này. Theo đó, mức giảm của Yamaha FreeGo là 5 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 7 triệu đồng cho bản đặc biệt. Sau khi áp dụng giảm giá, Yamaha FreeGo có giá bán 27,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt còn 31,99 triệu đồng.

Bên cạnh FreeGo, hai mẫu xe tay ga Grande và Janus cũng được Yamaha Việt Nam ưu đãi 2 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá xe Grande và Janus đang có sức cạnh tranh lớn với 2 đối thủ nhà Honda là Lead và Vision. Ngoài ra, Yamaha Exciter 155 VVA đang hạ giá mạnh từ 2 đến 3 triệu đồng. Giá xe tại đại lý hiện dao động từ 44 đến 50,5 triệu đồng.

Lý giải về mức giảm giá sâu, nhiều đại lý cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến thị trường xe máy trở nên ảm đạm kéo theo hàng loạt mẫu xe tay ga, xe số của các hãng xe liên tục được điều chỉnh giảm giá để thu hút người mua.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe máy quý 3/2021 của 5 doanh nghiệp thành viên gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM chỉ đạt 367.037 chiếc, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; tính chung, doanh số bán ba quý đầu năm 2021 đạt 1,75 triệu chiếc, giảm so với 1,93 triệu chiếc cùng kỳ 2020.