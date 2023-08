Giấc mơ lớn của Viettel Timor

Trước thềm trận đấu tứ kết trong giải Viettel's World Cup diễn ra vào tháng 7/2023, các cầu thủ Telemor (Viettel Timor) được cổ vũ tinh thần bởi một video ngắn do CEO và các nhân sự từ Timor tự thực hiện. Trong video, ông Trần Văn Bằng nói đơn giản nhưng quả quyết: We are small but big dream – Chúng tôi bé nhỏ nhưng có ước mơ lớn.

“Ước mơ lớn mà tôi nói đến không dừng lại ở giải đấu bóng đá. Đó là ước mơ xây dựng Telemor trở thành công ty công nghệ viễn thông số 1 ở Timor” – CEO này cho biết.

Trở thành công ty công nghệ viễn thông hàng đầu không chỉ là mục tiêu của Tập đoàn Viettel mà còn là tất cả các đơn vị thành viên. Ở Timor, tuy mức độ trưởng thành số của đất nước chưa cao nhưng Telemor vẫn nhận cho mình trọng trách, sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đất nước Timor.

Điều đó được hiện thực hóa bằng việc Telemor tiên phong dẫn dắt về chất lượng dịch vụ, sản phẩm mới trong lĩnh vực số. Theo đó, công ty này là nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 4G trên toàn quốc, và là nhà mạng duy nhất thiết lập quan hệ đối tác với 3 người khổng lồ công nghệ của thế giới: Google (2016), Facebook (2018), Tik Tok (2023) để nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng của mình với dịch vụ của 3 “ông lớn” này.

Để thỏa mãn “cơn khát” bóng đá của người dân, năm 2022, Telemor là nhà mạng duy nhất mua bản quyền và phát trực tiếp các trận cầu trên nền tảng OTT Tivi phục vụ mục đích xem bóng đá mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm của người dân Timor. Đây là một kết quả không dễ dàng đạt được. Telemor đã phải thực hiện những thay đổi đặc biệt lớn để nâng cao chất lượng đường truyền. Họ đầu tư mạnh hơn cho mạng lưới đặc biệt là trạm 4G và kết nối quốc tế, làm nền tảng cho việc phát triển nhanh hơn các sản phẩm số đặc trưng như ví điện tử MOSAN, OTT TV, siêu ứng dụng Kakoak.

Hệ sinh thái các dịch vụ số đồng thời tạo nên sức hấp dẫn cho người dùng để thúc đẩy việc dịch chuyển thuê bao data từ 2G, 3G sang 4G. Mức tiêu dùng bình quân (ARPU) của các thuê bao 4G đạt mức 8-9 USD thay vì 2-4 USD như các thuê bao cũ 2G, 3G.

Năm 2023, Telemor đạt liền một lúc 05 giải Vàng ở 2 giải thưởng lớn của thế giới: IT World Awards 2023 (tháng 6/2023) và International Business Awards 2023 (tháng 8/2023). Tại IT World Awards 2023, Telemor đoạt 3 giải Vàng: Công ty của năm, Sản phẩm dịch vụ của năm và Chiến dịch truyền thông của năm. Với Internatinal Business Awards 2023, công ty này đoạt 2 giải Vàng quan trọng cho ví MOSAN là: Dịch vụ Tài chính ngân hàng của năm và Giải pháp tài chính của năm

“Đạt được nhiều giải thưởng lớn như vậy là vì… người làm hồ sơ tốt” – ông Trần Văn Bằng dí dỏm.

Thực tế, thành tựu này đạt được nhờ Telemor đã đánh trúng nhu cầu của khách hàng, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và đi đầu về chất lượng. Vị CEO cho biết, năm ngoái, Telemor tăng trưởng khoảng 22%, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và 8 tháng đầu năm nay, Telemor tăng trưởng 20% doanh thu – một mức tăng trưởng vượt kế hoạch và cực kỳ ấn tượng trên một thị trường di động đã bão hòa.

Năm 2023 không có “thiên thời” từ World Cup nhưng Telemor có chiến lược mới với Tiktok – nền tảng đang được giới trẻ sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với việc cài đặt server Tiktok trực tiếp tại Timor, tốc độ trải nghiệm video khi sử dụng data của Telemor sẽ vượt trội hơn.

“Đó là điểm nhấn và là cơ hội để Telemor thu hút khách hàng, cũng như cho ra đời các gói cước và chính sách hấp dẫn” – ông Bằng chia sẻ.

Chuyển đổi số cũng đã và đang diễn ra tích cực trong nội bộ Telemor. Các quy trình vận hành đều được tự động hóa bằng RPA(Robotic Process Automation), áp dụng các công cụ riêng để quản lý nhân sự cũng như công việc. Đặc biệt, trong quản lý hoạt động kinh doanh, ông Bằng đang yêu cầu các phòng ban chủ động triển khai nền tảng trực quan hóa và phân tích dữ liệu.

Quan điểm thực hành của CEO Telemor là “mỗi ngày tốt hơn một chút”, nhưng vị CEO tự tin rằng chuyển đổi số sẽ là điều tốt hơn “nhiều chút” cho Telemor, thậm chí là cú nhảy vọt trong tương lai để tiến tới ước mơ lớn mà ông Bằng đã nhắc đến.

Tháng 6/2023, Telemor hợp tác với Bộ Đoàn kết và Hòa nhập xã hội Timor (MSSI) chi trả trợ cấp cho người dân, dự kiến khoảng 2 triệu phụ nữ và trẻ em nghèo sẽ được hưởng lợi từ dự án. Trước đây, khi đến lĩnh trợ cấp bằng tiền mặt tại điểm tập trung, các đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ mang thai, cựu chiến binh… phải xếp hàng chờ rất lâu. Với sự hỗ trợ về công nghệ của Telemor, MSSI sẽ chi trả tiền trợ cấp qua ví điện tử. Trước ngày nhận, ví điện tử MOSAN của Telemor sẽ gửi thông báo đến người dùng.

“Thực ra, lợi nhuận từ hoạt động này gần như không có” – ông Bằng tiết lộ.

Việc hợp tác hỗ trợ MSSI là một trong những cách để Telemor thực hiện trách nhiệm xã hội, cũng là cách họ dùng công nghệ để đem lại lợi ích cho người dân. Với ví điện tử MOSAN, rõ ràng việc nhận trợ cấp đã trở nên thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều cho những đối tượng yếu thế.

Từ hợp tác này, Telemor có thể mở rộng ra nhiều hợp tác hơn trong tương lai với các Bộ, Ban ngành của Chính phủ như thanh toán lương cho cán bộ, viên chức, hay chi trả thuế… và thu phí trong các dịch vụ công.

Theo ông Trần Văn Bằng, ví điện tử có nhiều dư địa để phát triển tại Timor do mạng lưới ngân hàng chưa phát triển, đường xá khó đi lại nên những người dân ở vùng sâu vùng xa khá khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Đơn cử, có những người muốn lĩnh lương phải đi một vài ngày đường để vào trung tâm thành phố, đến một điểm giao dịch của ngân hàng. Trong khi đó, Telemor có gần 2.000 điểm đại lý cho nạp rút tiền phủ rộng tất cả các xã tại Timor.

Trong mục tiêu trở thành một công ty công nghệ viễn thông hàng đầu, sẽ không thể thiếu dịch vụ giải pháp số cho các tổ chức, doanh nghiệp. Một trở ngại đối với nhiều công ty công nghệ tại những thị trường chưa phát triển như Timor là sự kém mặn mà của khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Bằng nhận thấy các doanh nghiệp Timor trong 2 năm gần đây đã đổi mới tư duy rất nhanh. Họ tìm hiểu và mong muốn sử dụng các giải pháp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khi thấy được hiệu quả mà nó mang lại. Để đào tạo thị trường, trước mắt Telemor cung cấp một số giải pháp miễn phí hoặc cung cấp chế độ dùng thử cho các doanh nghiệp và tổ chức nhà nước tại Timor.

“Các bạn đến đây đều xác định Telelmor là ngôi nhà thứ 2 của mình. Tôi lấy ví dụ, là công ty cung cấp dịch vụ thì không tránh khỏi có lúc gặp sự cố và cũng không tránh khỏi các ý kiến trái chiều. Khi đi ra ngoài, họ tự hào về công ty là một chuyện, nhưng họ sẵn sàng bảo vệ công ty trong mọi tình huống. Đó là văn hóa của Telemor” – ông Trần Văn Bằng chia sẻ.

Thực tế, không có nhiều công ty tại Timor xây dựng được văn hóa doanh nghiệp như Telemor. Tại Việt Nam, văn hóa của Tập đoàn Viettel được cô đọng trong 8 giá trị cốt lõi. Thừa hưởng văn hóa đó, những giá trị nổi bật giúp tạo ra sức mạnh cốt lõi của công ty này là Sáng tạo, Kết hợp văn hóa Đông – Tây và Telemor là ngôi nhà chung.

Đều đặn hàng tháng, toàn bộ cán bộ, công nhân viên Telemor sẽ có cuộc họp với Ban lãnh đạo để đóng góp ý kiến. Họ có thể nêu sáng kiến, có thể thảo luận về giải pháp với khách hàng hay thậm chí là những tâm tư, tình cảm muốn giãi bày. Mục tiêu của các cuộc họp này nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ của Telemor. Lúc ấy, các nhân sự đều được nói, được thể hiện mình và cùng thể hiện vai trò của mình trong một ngôi nhà lớn.

Anh Arcanjo Ximenes Barbosa – người mặc áo vàng (Tiền vệ - chuyên viên kỹ thuật tại Telemor) đoạt giải Quả bóng Vàng trong giải Viettel's World Cup 2023.

Ông Bằng đánh giá, cuộc sống của các nhân sự Telemor đã thay đổi nhiều so với trước, sau quá trình làm việc tại đây. Các cơ chế lương thưởng cũng như cơ hội thăng tiến đã tạo động lực rất nhiều cho toàn bộ cán bộ nhân viên nỗ lực để cống hiến và phải triển bản thân. Thu nhập trung bình ở Telemor cao gấp 3 lần so với mức thu nhập trung bình tại thị trường này, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. “Tư duy, nhận thức và sự chủ động của các bạn đã tăng lên rất nhiều. Có thể nói là thế giới quan của họ đã thay đổi sau khi gia nhập ngôi nhà Telemor” – ông Bằng tự hào nói.

Và cũng bởi những phẩm chất về nhân sự nổi bật và hiệu quả so với thị trường khiến cho ông Bằng “đau đầu” khi các doanh nghiệp, tổ chức khác luôn tìm cách “câu” nhân sự Telemor về làm việc.

Có lẽ, nhận xét của Arcanjo Ximenes Barbosa - một người Timor đang làm ở bộ phận kỹ thuật tại một chi nhánh của Telemor, phản ánh rõ nhất về môi trường làm việc tại đây. "Telemor là cơ hội làm việc trong mơ với những người dân ở nước của tôi" – Arcanjo (đá tiền vệ đội Telemor) đã nói như vậy khi nhận Quả bóng Vàng trong giải Viettel's World Cup 2023.