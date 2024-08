Giải mã 6 giá trị khiến The 6nature Danang chinh phục giới đầu tư

Đầu tháng 8 năm nay, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực sớm đã đưa thị trường bất động sản vào một chu kỳ mới. Trên nền tảng Luật mới, niềm tin thị trường sẽ tốt lên, các nhà đầu tư trở nên tự tin và quyết đoán hơn trong các kế hoạch kinh doanh.

Đối với phân khúc căn hộ biển, The 6nature Danang là dự án nổi bật đáp ứng đầy đủ những bộ tiêu chí "khắt khe" về vị trí, chất lượng, pháp lý và tiềm năng của nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

"Quý" trong vị trí đắt giá

Khối căn hộ cao cấp The 6nature Danang vươn mình kiêu hãnh trên "cung đường biển tỷ đô" Võ Nguyên Giáp - được coi là xương sống phát triển kinh tế dịch vụ biển của thành phố Đà Nẵng, nơi sở hữu bãi biển Mỹ Khê được Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Cũng trên trục đường Võ Nguyên Giáp, hàng trăm sự kiện âm nhạc, lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm, là tâm điểm du lịch biển sôi động thu hút hàng triệu lượt du khách nội địa và quốc tế.

Với vị trí giáp biển, từ The 6nature Danang chỉ cần vài bước chân là chạm đến biển xanh cát mịn, chỉ 5 phút tới sông Hàn thơ mộng, 10 phút tới Bán đảo Sơn Trà non xanh nước biếc, 40 phút tới phố cổ Hội An cổ kính cùng nhiều điểm đến hấp dẫn khác.

Lợi thế đắt giá về vị trí giúp The 6nature Danang thừa hưởng trọn vẹn lượng khách khổng lồ và không khí du lịch – lễ hội sầm uất suốt 12 tháng trong năm, là tiền đề cho tỷ lệ lấp đầy và tiềm năng khai thác ổn định cho căn hộ.

"Hiếm" trong sự hữu hạn của sản phẩm

The 6nature Danang là dự án hiếm hoi cung cấp ra thị trường quỹ căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng, không chỉ trên trục đường Võ Nguyên Giáp mà cả tại thành phố Đà Nẵng. Các dự án căn hộ mới chủ yếu nằm ở trung tâm thành phố.

Với số lượng giới hạn, The 6nature Danang giúp đáp ứng nhu cầu cho tệp khách hàng đang tìm kiếm căn hộ biển với mục đích đầu tư, cho thuê hay làm ngôi nhà nghỉ dưỡng. Sự khan hiếm không chỉ đảm bảo cho tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản mà còn được coi là tài sản truyền đời sinh lời nhiều thế hệ, khẳng định đẳng cấp chủ nhân tinh hoa.

Tầm nhìn Panorama

Với sứ mệnh đem đến không gian thượng lưu đỉnh cao bên bờ biển, các căn hộ The 6nature Danang đều sở hữu tầm nhìn 360 độ với một bên là thiên nhiên biển xanh vô tận, một bên là khung cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Tài sản vô giá của chủ nhân The 6nature là tầm nhìn panorama ôm trọn thành phố và thiên đường biển xanh

Với thiết kế kính tràn, gia chủ sở hữu cho riêng mình tầm nhìn "triệu đô" với muôn vàn sắc thái trong 1 ngày: bình minh ló rạng trên biển mỗi buổi sáng sớm, mặt nước xanh ngát lúc ban ngày, hoàng hôn dần buông trên sông Hàn và thành phố lấp lánh ánh đèn khi màn đêm xuống.

Không chỉ vậy, thiết kế căn hộ rộng mở còn giúp đón trọn khí trời và gió biển mát lành, đem đến trải nghiệm sống resort trên cao, nâng niu tinh thần và sức khỏe của chủ nhân.

Đẳng cấp trong hệ sinh thái tiện ích 5 sao

Ngay từ khi ra mắt, The 6nature Danang đã tạo được tiếng vang lớn với chuỗi tiện ích đặc quyền được may đo hoàn hảo theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Sau một ngày bộn bề, cư dân trở về nhà và được chào đón với bãi đỗ xe định danh tiện lợi, nhanh chóng và sảnh lobby sang trọng chuẩn khách sạn. Mọi mệt mỏi sẽ tan biến khi được thả mình vào làn nước xanh mát của bể bơi vô cực trên tầng 38, tầm nhìn tuyệt mỹ ôm trọn biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà.

Bộ sưu tập tiện ích thời thượng kiến tạo chuẩn sống thượng lưu

Buổi tối, trong không gian đầy nghệ thuật của Club Lounge, chủ nhân căn hộ vừa nhâm nhi ly vang thượng hạng vừa thu vào tầm mắt khung cảnh thành phố Đà Nẵng, pháo hoa rực rỡ trong mỗi dịp lễ hội.

Ngoài ra phải kể đến hàng loạt tiện ích ấn tượng như Sky Cigar Lounge cho các quý ông, bar-café, nhà hàng cao cấp, trường mầm non chuẩn quốc tế, phòng Gym…

Đặc biệt, với đơn vị quản lý vận hành nổi danh quốc tế Savills, cư dân The 6nature Danang hoàn toàn yên tâm về chất lượng sống và chất lượng dịch vụ được đảm bảo bởi thương hiệu có hơn 160 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, căn hộ mặt biển được sở hữu lâu dài tại Đà Nẵng

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, The 6nature Danang là dự án căn hộ mặt biển hiếm hoi tại Đà Nẵng đã có pháp lý hoàn chỉnh về đầu tư, xây dựng và đã có thông báo đủ điều kiện mở bán căn hộ hình thành trong tương lai. Toàn bộ khu đất The 6nature Danang có tổng diện tích 3.966 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất với mục đích sử dụng là đất ở đô thị cho Chủ đầu tư Minh Đông. Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt (Quyết định số 5745 UBND – SXD) nêu rõ, "Mục tiêu dự án là: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (căn hộ chung cư) để bán và đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao để khai thác kinh doanh lưu trí và các dịch vụ phụ trợ".

Theo đó, khách hàng mua căn hộ The 6nature Danang sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ổn định lâu dài đúng theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai.

Tiềm năng kép: đầu tư sinh lời và gia tăng tài sản

Hòa trong tiềm năng chung của ngành du lịch Đà Nẵng và sự khởi sắc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, The 6nature Danang với những lợi thế và giá trị thực được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn. Không chỉ đem lại dòng tiền ổn định từ việc khai thác dịch vụ lưu trú cao cấp mà còn đem đến giá trị gia tăng không giới hạn theo thời gian, là báu vật truyền đời vô giá cho thế hệ sau.

Thời điểm này, The 6nature Danang đang được mở bán quỹ căn đẹp nhất với chính sách bán hàng hấp dẫn, chỉ cần thanh toán trước 30% ký hợp đồng mua bán, ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% 12 tháng, miễn phí 2 năm dịch vụ quản lý, chiết khấu 6% khi thanh toán nhanh. Ngoài ra, trong đợt ra hàng này khách hàng khi mua căn hộ sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một căn hộ giá trị hơn 3 tỷ đồng, nếu khách hàng đặt chỗ sớm còn được chiết khấu thêm 1% giá trị căn hộ. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn cam kết bàn giao nhà vào quý 2/2025.

