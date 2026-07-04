Giải mã bí quyết của 3 chị em ruột sống lâu nhất thế giới, tuổi cộng lại đã hơn 300: Bác sĩ chỉ ra 3 điều mà mọi người có thể làm theo

Ba bà là Levita de Deus Nunes (109 tuổi), Zoraide de Deus Mota (104 tuổi) và Zulina de Deus Nunes (103 tuổi) được Sách kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là "những chị em ruột lớn tuổi nhất còn sống trên thế giới".

Các bác sĩ cho biết, mặc dù tuổi thọ chắc chắn có liên quan đến gen, nhưng những phát triển mới nhất trong y học về tuổi thọ cho thấy ba yếu tố quan trọng trong lối sống - chế độ ăn uống cân bằng, duy trì hoạt động thể chất và sự hỗ trợ tốt từ các mối quan hệ - cũng có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và sống khỏe mạnh hơn.

Cụ thể, Tiến sĩ Ow Han-wen, Giám đốc Phòng khám Y học Chống Lão hóa đến từ Đài Loan (Trung Quốc), cho biết các nghiên cứu về nhóm người sống thọ đã phát hiện ra rằng nhiều khái niệm chống lão hóa tiên tiến nhất thực chất trùng khớp với những thói quen sinh hoạt tưởng chừng như bình thường, và lối sống của ba chị em trăm tuổi này là một nguồn tham khảo quý giá.

Dưới đây là 3 thói quen mà mọi người có thể học theo từ họ.

- Tập trung vào việc ăn thực phẩm địa phương và giảm thiểu thực phẩm chế biến sẵn

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, cả ba người đều tập trung vào việc ăn cá tươi, rau củ quả tươi và các nguyên liệu địa phương theo mùa, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn. Thói quen ăn uống này giúp giảm "viêm mãn tính" trong cơ thể, duy trì cân bằng đường ruột và ngăn ngừa các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường và cao huyết áp.

- Họ luôn vận động cơ thể và có "mục đích sống"

Dù là việc nhà, sở thích hay trò chuyện, không ai trong ba người cho phép mình ngồi yên một chỗ. Thay vào đó, họ kích thích cơ thể và trí óc hoạt động cùng nhau một cách có hệ thống mỗi ngày. Vận động này giúp duy trì mật độ cơ bắp, kích thích trao đổi chất và góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

- Xây dựng mối quan hệ gia đình và xã hội bền chặt

Ba chị em chọn sống gần nhau để có thể chăm sóc lẫn nhau chu đáo. Có mối quan hệ gia đình bền chặt và các mối quan hệ xã hội hỗ trợ giúp giảm mức độ căng thẳng lâu dài, dẫn đến mức độ hormone gây căng thẳng thấp hơn, điều này tốt cho hệ tim mạch và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tóm lại, bí quyết cho cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh của 3 chị em này không nằm ở những phát minh đắt tiền trị giá hàng triệu đô la, mà nằm ở những điều nhỏ nhặt trong bữa ăn gia đình, hoạt động thể chất và việc ở bên cạnh những người thân yêu. Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh như họ, hãy bắt đầu thay đổi lối sống ngay hôm nay.

Nguồn và ảnh: ETToday