Giải mã iPhone 16 series: Chọn máy vừa chuẩn gu, vừa hợp túi tiền

Năm nay, Apple trình làng tới 5 mẫu iPhone 16: từ iPhone 16 thường, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, cho đến một cái tên hoàn toàn mới – iPhone 16e. Càng nhiều lựa chọn, câu hỏi "Chọn phiên bản nào cho mình?" lại càng khiến người dùng đau đầu. Để giúp bạn thoát khỏi vòng xoáy phân vân ấy, bài viết sẽ đi vào so sánh cụ thể từng mẫu, phân tích điểm mạnh – điểm yếu, và đưa ra gợi ý lựa chọn phù hợp nhất dựa trên nhu cầu thực tế, ngân sách và kỳ vọng của bạn.

iPhone 16 & iPhone 16 Plus: Cho người dùng phổ thông nhưng vẫn đòi hỏi cao

Hai phiên bản tiêu chuẩn này có cấu hình tương đồng với chip A18 mạnh mẽ, camera kép chất lượng cao gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu là kích thước màn hình: iPhone 16 sở hữu màn hình 6.1 inch trong khi iPhone 16 Plus lớn hơn với màn hình 6.7 inch, lý tưởng cho những người thích trải nghiệm xem phim hoặc chơi game rộng rãi hơn. Pin của iPhone 16 Plus cũng vượt trội hơn, cho thời lượng xem video lên tới 27 giờ so với 22 giờ của phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn.

Nếu bạn muốn một chiếc điện thoại ổn định cho công việc hàng ngày, chụp ảnh đẹp, và không quá chú trọng đến những tính năng cao cấp, iPhone 16 là lựa chọn lý tưởng với giá khởi điểm khoảng 23,9 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn cần màn hình lớn và pin khỏe hơn, hãy cân nhắc phiên bản Plus với mức giá từ 25,9 triệu đồng.

iPhone 16 và 16 Plus. Ảnh: CNET

iPhone 16 Pro & Pro Max: Lựa chọn cao cấp cho người đam mê công nghệ

Những người dùng chuyên nghiệp, đòi hỏi cao về công nghệ và chất lượng ảnh sẽ ngay lập tức bị hấp dẫn bởi hai phiên bản Pro này. Cả hai đều được trang bị chip A18 Pro cao cấp hơn, màn hình ProMotion với tần số quét linh hoạt từ 1-120Hz mang lại cảm giác mượt mà vượt trội khi sử dụng. Camera được nâng cấp đáng kể với hệ thống ba camera gồm camera chính 48MP, camera siêu rộng 48MP và camera tele 12MP zoom quang học 5x, giúp bạn có thể sáng tạo ra những bức ảnh và video chuyên nghiệp.

Điểm khác biệt chính giữa iPhone 16 Pro và Pro Max là kích thước màn hình: Pro 6.3 inch phù hợp với người dùng muốn cân bằng giữa sự tiện dụng và hiệu năng, còn Pro Max 6.9 inch dành cho những ai muốn trải nghiệm cao cấp nhất với màn hình cực lớn và pin lên tới 33 giờ phát video liên tục. iPhone 16 Pro có giá từ 28,9 triệu đồng, trong khi Pro Max khởi điểm từ 34,9 triệu đồng.

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ảnh: Apple

iPhone 16e: Lựa chọn kinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ

Phiên bản mới iPhone 16e được Apple ra mắt nhằm phục vụ người dùng muốn sở hữu thiết bị mới nhất với giá phải chăng hơn. Được trang bị chip A18 (dù GPU yếu hơn đôi chút), màn hình OLED 6.1 inch tương tự iPhone 16 tiêu chuẩn, nhưng iPhone 16e giảm bớt một số tính năng cao cấp như không hỗ trợ MagSafe, camera đơn 48MP (không có camera góc siêu rộng) và giữ lại thiết kế "tai thỏ" truyền thống.

Điểm mạnh nổi bật của iPhone 16e chính là thời lượng pin ấn tượng, lên đến 26 giờ xem video, rất phù hợp cho người dùng cần một chiếc điện thoại đáng tin cậy cho công việc hằng ngày mà không cần chi quá nhiều tiền. Với giá bán từ 16,9 triệu đồng, đây là lựa chọn tối ưu cho người có ngân sách hạn hẹp nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất của Apple.

iPhone 16e. Ảnh: Apple

Vậy bạn nên chọn iPhone 16 nào?

- Nếu bạn muốn cân bằng giữa giá cả, hiệu năng và thiết kế đẹp mắt, iPhone 16 là sự lựa chọn lý tưởng.

- Nếu thích trải nghiệm màn hình lớn, hãy chọn ngay iPhone 16 Plus với pin lâu hơn đáng kể.

- Đối với những người yêu công nghệ, cần hiệu năng cao, camera xuất sắc và chất liệu cao cấp, bộ đôi iPhone 16 Pro hoặc Pro Max là lựa chọn phù hợp nhất.

- Cuối cùng, iPhone 16e là phiên bản hoàn hảo cho người muốn tiết kiệm nhưng vẫn cần một chiếc điện thoại mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Dựa trên những phân tích này, hy vọng bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được chiếc iPhone 16 lý tưởng nhất, phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình.