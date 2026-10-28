Giải mã sức hút thương hiệu Việt: Khi chất lượng và chiến lược đa dạng hóa chạm chuẩn Quốc gia

Từ sản phẩm tốt đến thương hiệu mạnh

Sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường là nền tảng của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để được khách hàng nhận biết và lựa chọn lâu dài, doanh nghiệp còn cần xây dựng những đặc điểm riêng, truyền tải rõ giá trị sử dụng và thực hiện nhất quán cam kết của mình.

Con đường đưa hàng Việt ra thế giới không chỉ được quyết định bởi năng lực sản xuất hay lợi thế về giá. Tại những thị trường có yêu cầu cao, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn phát triển bền vững và uy tín thương hiệu ngày càng trở thành những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng vị thế. Trong hành trình ấy, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không đơn thuần là sự ghi nhận đối với sản phẩm, doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố niềm tin của đối tác, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nâng tầm giá trị hàng hóa Việt Nam.

Tại kỳ xét chọn năm 2026, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chương trình tiếp tục dựa trên ba giá trị “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”, đồng thời chú trọng đánh giá nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Những nội dung này đặt việc xây dựng thương hiệu trong mối quan hệ với năng lực hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Từ khung đánh giá chung đến từng ngành hàng, yêu cầu phát triển sản phẩm có những biểu hiện khác nhau. Trong thời trang, một thiết kế cần giải quyết đồng thời bài toán thẩm mỹ, sự vừa vặn và hoàn cảnh sử dụng. Khả năng đáp ứng các nhóm nhu cầu riêng là cơ sở để doanh nghiệp hình thành danh mục sản phẩm có bản sắc.

Trong số 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty May 10 – CTCP đã có ba dòng sản phẩm được công nhận, gồm May10 Series, Enternity GrusZ và May10 Classic Suit. Mỗi dòng theo đuổi một trọng tâm phát triển, cho thấy cách doanh nghiệp vận dụng năng lực sản xuất vào những yêu cầu khác nhau của thị trường.

May10 Series phát huy thế mạnh thời trang công sở, chú trọng phom dáng, sự vừa vặn và tính tiện dụng. Trang phục hướng đến diện mạo chuyên nghiệp, đồng thời phù hợp với các hoạt động thường ngày. Enternity GrusZ phục vụ nhóm khách hàng đề cao phong cách cá nhân và trải nghiệm cao cấp, tập trung vào thiết kế, chất liệu cùng sự hài hòa của chi tiết. Trong khi đó, May10 Classic Suit thể hiện kinh nghiệm ở lĩnh vực veston, nơi kết cấu, kỹ thuật may và độ hoàn thiện giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dáng trang phục.

Nền tảng cho danh mục này là kinh nghiệm được tích lũy từ năm 1946, qua hành trình 80 năm xây dựng và phát triển. Từ cơ sở may phục vụ kháng chiến, May10 từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh thời trang nội địa. Quá trình đó tạo điều kiện để doanh nghiệp bồi đắp kỹ năng nghề và năng lực tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt đại diện May 10 nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2026

Từ sự ghi nhận đến động lực nâng tầm thương hiệu

Khi sản phẩm bước vào thị trường, giá trị thương hiệu tiếp tục được kiểm chứng trong quá trình sử dụng. Khách hàng đánh giá qua mức độ đáp ứng nhu cầu, thông tin nhận được và cách doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh. Sự ghi nhận tại một thời điểm vì thế đi cùng yêu cầu duy trì cam kết trong hoạt động hằng ngày.

Tại lễ công bố năm 2026, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu mỗi kỳ xét chọn trở thành một lần nâng chuẩn cho cộng đồng doanh nghiệp. Kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình được điều chỉnh. Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Theo hệ thống mới, số điểm dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30%.

"Các nội dung được chú trọng trong nhóm tiêu chí này bao gồm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Việc xét chọn vì vậy không chỉ căn cứ vào chất lượng sản phẩm và vị thế trên thị trường, mà còn đánh giá khả năng đổi mới, thích ứng và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp", Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến chia sẻ.

Đối với May10, 8 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc đáng tự hào đồng thời khẳng định năng lực phát triển sản phẩm đa dạng, chất lượng và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và lan tỏa giá trị của thương hiệu Việt, góp phần nâng cao vị thế ngành Dệt May Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong định hướng thời gian tới, May10 xác định chuyển đổi số và phát triển xanh là những nội dung cần thúc đẩy. Việc ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị được doanh nghiệp đặt trong mục tiêu nâng cao năng suất lao động.

Ở bình diện rộng hơn, phát triển thương hiệu cần sự kết nối giữa nỗ lực doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ tiếp cận thị trường. Chương trình Thương hiệu quốc gia tạo khuôn khổ để giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu; sức thuyết phục lâu dài được bồi đắp qua trải nghiệm của khách hàng và đối tác. Khi cam kết được thực hiện bền bỉ, uy tín của từng thương hiệu sẽ góp thêm giá trị cho hình ảnh hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

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