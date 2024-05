Giải pháp giúp người dân phòng, chống lừa đảo

Ngày 13/5/2024 tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”. Đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Sự kiện do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, dự kiến sẽ vinh dự được đón lãnh đạo các Bộ Công an, Bộ TT&TT, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Hội thảo sẽ mang đến những nội dung mang tính thời sự, nổi bật, cập nhật các công nghệ an ninh mạng mới, các xu hướng và kinh nghiệm của quốc tế, thực tiễn tốt của các nước về việc phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức lừa đảo tài chính công nghệ cao.