Giải pháp xăng dầu số EGAS thắng lớn 2 giải Thành phố Thông minh

Với sự am hiểu về nghiệp vụ quản lý kinh doanh xăng dầu và hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, PIACOM đã và đang cung cấp giải pháp tin học và tự động hóa để hỗ trợ các doanh nghiệp xăng dầu thực hiện công nghệ hóa và số hóa các quy trình quản lý. PIACOM vẫn luôn nỗ lực từng bước để khẳng định vị trí chuyên gia hàng đầu về quản trị kinh doanh và giải pháp số toàn diện ngành xăng dầu.



Trong lần đầu tiên tham gia, sản phẩm của PIACOM đã vinh dự ghi dấu ấn với 2 giải thưởng tại hạng mục "Giải pháp/ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh" và đặc biệt là đánh giá xuất sắc (5 sao) tại hạng mục "Giải pháp năng lượng thông minh" với Bộ giải pháp Cửa hàng xăng dầu thông minh EGAS.



Tại lễ trao giải Thành phố thông minh Việt Nam 2022 ngày 1/12/2022, ông Trần Quang Hùng - Phó giám đốc PIACOM đã vinh dự lên nhận 2 giải thưởng cùng với 44 giải pháp khác từ các doanh nghiệp và thành phố trong các lĩnh vực công nghệ thông tin.

Lễ trao giải Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Nguồn: PIACOM)

Ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc PIACOM cho biết "Các giải thưởng và hoạt động do VINASA tổ chức rất uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Giải thưởng Thành phố thông minh là một trong những giải thưởng uy tín để các doanh nghiệp tham gia, qua đây khẳng định sự danh giá của sản phẩm khi đưa ra thị trường".



Bộ giải pháp Cửa hàng xăng dầu thông minh EGAS là giải pháp quản lý chuyên biệt dành cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, mang lại những lợi ích toàn diện như: tiện ích thông minh cho khách hàng mua xăng dầu (thanh toán không tiền mặt, dịch vụ mua xăng tự phục vụ, tích điểm thưởng, mua xăng qua mobile app,...); tính năng bán hàng thông minh với phần mềm quản lý tích hợp hệ thống tự động hóa đo bồn và tự động thu nhận tín hiệu cột bơm; khả năng quản lý tập trung từ văn phòng công ty (mạng lưới cửa hàng, áp giá từ xa, quản lý danh sách khách hàng, hệ thống báo cáo và sổ sách).

Quản lý hoạt động bán hàng qua giải pháp số (Nguồn: PIACOM)

Dịch vụ mua xăng tự phục vụ tại cửa hàng xăng dầu (Nguồn: PIACOM)

Được tin dùng bởi hơn 3500 cửa hàng xăng dầu và 230 doanh nghiệp toàn quốc, EGAS mang lại sự thuận tiện và văn minh cho khách hàng mua xăng dầu, giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ nguồn lực mọi lúc mọi nơi và nâng cao hiệu quả kinh doanh.



Ngoài sản phẩm EGAS nói riêng, PIACOM cũng đã dành được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo với hệ sinh thái giải pháp xăng dầu số toàn diện kết nối đồng bộ từ Cửa hàng, Kho, đến Văn phòng công ty. Ý tưởng hệ sinh thái xăng dầu số của PIACOM hướng tới giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quản lý toàn diện quy trình trên cơ sở ứng dụng công nghệ tin học, tự động hóa.

Được ghi nhận ở 2 giải thưởng Thành phố thông minh là động lực để PIACOM tiếp tục phát triển các giải pháp quản lý xăng dầu thông minh, vì sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp xăng dầu trong quá trình chuyển đổi số và góp phần xây dựng cộng đồng đô thị Việt Nam văn minh, hiện đại.

Giải thưởng Thành phố thông minh (Smart City Award Vietnam) do VINASA tổ chức từ năm 2020 tới nay nhằm ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các doanh nghiệp và tổ chức đã và đang có những đóng góp giúp văn minh hóa và hiện đại hóa các thành phố, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam. Giải thưởng giúp tạo động lực thúc đẩy các sáng tạo công nghệ, cơ chế, chính sách giúp nâng cao giá trị, sức sống, sức cạnh tranh và tốc độ phát triển của cac thành phố, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

