Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới

Công trình mang tính biểu tượng về cách thể hiện tình yêu với Hà Nội qua việc kiến tạo không gian công cộng, văn hóa, sáng tạo, đồng thời là động lực tăng trưởng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình.

Từ tình yêu Hà Nội đến động lực vươn mình trong kỷ nguyên mới

Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay công bố 11 đề cử chính thức trên 4 hạng mục, phản ánh một bức tranh phong phú về những sáng tạo và việc làm hướng tới bảo tồn, sáng kiến đô thị và lan tỏa văn hóa. Trong đó, hạng mục "Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho hoạt động, việc làm hoặc quyết định có ý nghĩa sâu sắc, góp phần rất tích cực vào việc bảo vệ, tôn vinh các giá trị của Hà Nội và được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh.

Với những dấu ấn sâu đậm và đóng góp ấn tượng trong năm vừa qua, VEC đã vượt qua 2 đề cử khác để chiến thắng ở hạng mục "Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội". Các giám khảo đánh giá, VEC không chỉ là một "kỳ quan" mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Sự vinh danh này không chỉ dừng ở một giải thưởng mà còn gợi nhắc đến trách nhiệm tiếp nối. Theo đó, VEC không dừng lại ở một động lực kinh tế mới mà còn cho thấy vai trò đậm nét trong kết nối di sản với sáng tạo đương đại, tạo điều kiện để văn hóa và nghệ thuật tiếp cận công chúng rộng rãi hơn - từ người dân địa phương tới du khách quốc tế. VEC, bằng những hoạt động cụ thể, đã chứng minh "tình yêu Hà Nội" có thể được diễn đạt theo cách hiện đại hơn - một tình yêu biết trân trọng quá khứ, nhưng cũng đủ dũng cảm để sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Điểm đến hàng đầu cho sự kiện quốc gia và quốc tế

Ngay sau khi đi vào vận hành, VEC đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong nhiều hoạt động và được hàng chục triệu người dân biết tới. Một trong những sức hút đến từ tầm vóc quốc tế của công trình. VEC có tổng diện tích lên đến 90 ha, là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới. Quy mô vượt trội này giúp VEC đủ năng lực đón những sự kiện mang quốc gia và quốc tế - từ hội nghị đa phương, triển lãm chuyên ngành đến các chương trình văn hóa - nghệ thuật lớn.

Bên cạnh đó, VEC còn được xây dựng với tiến độ thần tốc - chỉ 10 tháng, thể hiện năng lực huy động nguồn lực, tổ chức, phối hợp và quyết tâm để nhanh chóng đưa không gian vào hoạt động. Yếu tố này giúp Hà Nội sẵn sàng đón các chương trình lịch sử, hoạt động giao lưu văn hóa và sự kiện kinh tế có tính thường xuyên và quy mô.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) – Tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 Thế giới

Minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực vận hành an toàn và hiệu quả của VEC là Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" dịp đại lễ 2/9 vừa qua. Trong suốt thời gian mở cửa, sự kiện đã đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành triển lãm có quy mô công chúng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, VEC là nơi tổ chức FBC ASEAN 2025 (Triển lãm Giao thương Ngành Chế tạo & Sản xuất), nơi hơn 500 gian hàng quốc tế - nội địa quy tụ, thu hút hơn 15.000 lượt khách và ghi nhận giá trị giao dịch ước tính gần 50 triệu USD.

Sắp tới VEC còn là điểm đến và sự lựa chọn hàng đầu của nhiều sự kiện, triển lãm kinh tế - thương mại lớn khác. Điển hình, Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 26/10 đến 4/11 tại VEC, sẽ tạo kênh kết nối thị trường, xúc tiến thương mại và đầu tư. Tiếp đến, VEC cũng là địa điểm tổ chức các triển lãm chuyên ngành, như Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Vietnam 2025 (12 - 15/11/2025)...

Chỉ sau 1 thời gian rất ngắn đi vào vận hành, VEC đã khẳng định định hướng phát triển rõ ràng: không đơn thuần là một địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn là trung tâm kiến tạo hệ sinh thái triển lãm. Đây sẽ là nơi Việt Nam kết nối với quốc tế, nơi công nghệ số được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm cho doanh nghiệp, du khách, góp phần thiếp lập những tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp sự kiện.

Từ tầm nhìn ấy, VEC hướng tới xây dựng chuỗi sự kiện mang dấu ấn Việt Nam, từng bước định vị mình như một điểm đến văn hóa - triển lãm hàng đầu khu vực. Việc được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì thế mang ý nghĩa kép: vừa là sự ghi nhận chuyên môn, vừa là biểu tượng cho khát vọng kiến tạo một di sản mới cho Hà Nội.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm tình yêu thủ đô. Trải qua 17 mùa giải, đã có hơn 160 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, với hơn 70 giải thưởng đã được trao.