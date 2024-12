Giám định tài sản 413 dự án liên quan vụ Công ty cây xanh Công Minh

Chiều 7/12, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí về diễn biến một số vụ án, trong đó có vụ Công ty cây xanh Công Minh ra sao?

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về tiến độ chung một số đại án như Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, hiện các cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực điều tra, đến nay chưa có thông tin gì thêm.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh Như Ý

Về vụ Công ty cây xanh Công Minh, ông Tuyên cho biết, vụ án được khởi tố ngày 8/5 về hai tội danh, đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Cơ quan an ninh điều tra đã gửi Hội đồng định giá 16 tỉnh giám định tài sản 413 dự án, trong đó 1 tỉnh đã có kết luận, một số tỉnh đang xin gia hạn thời hạn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp triển khai, đồng thời tập trung điều tra, cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại họp báo diễn ra vào tháng 10 vừa qua, đại diện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết, ngày 8/5/2024, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra xác định Công ty cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, sau khi giá hợp đồng được phê duyệt. Công ty cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Kết quả rà soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng và đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức, xử lý theo quy định, xác định thiệt hại gây ra và thu hồi cho Nhà nước.